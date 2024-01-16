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    Bölücü Terör Örgütüne büyük darbe, Ali Yerlikaya 165 kişinin yakalandığını duyurdu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 İlde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Kahramanlar-43” Operasyonlarında 165 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

    Bölücü Terör Örgütüne büyük darbe, Ali Yerlikaya 165 kişinin yakalandığını duyurdu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

    Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde düzenlenen “KAHRAMANLAR-43” Operasyonları kapsamında; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Batman, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kilis, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 28 ilde;

    Bölücü Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen, Bölücü Terör örgütünün “Gençlik Yapılanması” ve “Kadın Yapılanması” içerisinde faaliyet yürüten, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, Geçmiş yıllarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı.

    Operasyonlarda yapılan aramalarda; Çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.

    Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

    Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Bölücü Terör Örgütüne büyük darbe, Ali Yerlikaya 165 kişinin yakalandığını duyurdu
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