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Boşandığı eşini öldüren kişi intihar etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Ramazan Yener, bir süre önce boşandığı eşini öldürdü. Yener cinayetin ardından aynı silahla intihar etti.

Yeniköy Mahallesi'nde Ramazan Yener (32), boşandığı eşi İklim Altınsoy'un (28) evine gitti. Buradaki tartışmanın ardından Altınsoy'a av tüfeğiyle ateş eden Yener, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

2 ÇOCUKLARI VARMIŞ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Altınsoy ve Yener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yener ve Altınsoy'un iki çocuklarının bulunduğu öğrenildi. İki kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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