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Haberler > Gündem > Boşanma aşamasındaki polis, konuşmak için gittiği eniştesini öldürdü

Boşanma aşamasındaki polis, konuşmak için gittiği eniştesini öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen polis memuru, iddiaya göre konuşmak için gittiği eniştesini silahla katletti. 

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen polis memuru Yusuf Kenan Saygılı, iddiaya göre, konuşmak için gittiği eniştesi Doğan Saygılı'ya silahla ateş açtı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Doğan Saygılı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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