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Böyle vicdansızlık görülmedi! Hasta bebek için toplanan parayı çaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Böyle vicdansızlık görülmedi! Hasta bebek için toplanan parayı çaldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, SMA Tip 1 hastası Kıvanç bebek için çay bahçesine bırakılan yardım kumbarası kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Erdek sahilinde bulunan çay bahçesinde sabah saatlerinde kimliği belirsiz şahıs, tuvalet ihtiyacını giderme bahanesiyle kafeye girdi ve Balıkesir Valiliği onaylı SMA Tip 1 hastası Kıvanç Karan'a ait kumbarayı gözüne kestirdi.

Böyle vicdansızlık görülmedi! Hasta bebek için toplanan parayı çaldı - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk olarak çevreyi kolaçan eden şahıs, kumbarayı kaşla göz arasında çaldı. SMA Tip 1 hastası olan 6 aylık Kıvanç Karan için Erdek çay bahçelerine konulan kumbara, bir nebze de olsa tedaviye destek olmayı amaçlıyordu. Kısa sürede çaldığı kumbara ile sırra kadem basan şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri vicdanları sızladı. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü, iş yerinden aldığı görüntülerle kumbarayı çalan şahıs hakkında soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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