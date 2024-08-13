Japon deprem uzmanından korkutan açıklama! 32 kenti tek tek saydı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Kuzey Anadolu fay hattı, dünyanın en hızlı hareket eden fay hatlarından biridir." diyerek tehlike altındaki 32 kenti tek tek saydı. Moriwaki ayrıca olası İstanbul depreminden olumsuz etkilenebilecek ilçeleri de açıkladı.

Türkiye'nin farklı bölgeleri çeşitli şiddetlerdeki depremlerle sarsılırken Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, dün tv100'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

BU KENTLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Deprem tehlikesi altında olan bölgeleri tek tek sayan Moriwaki, "Kuzey Anadolu fay hattı, dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif fay hatlarından biridir. Bu yüzden, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkâri, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt’te yaşayan vatandaşlar ekstra önlemler alması gerekir." dedi.

İSTANBUL'DA DEPREM TEHLİKESİ ALTINDAKİ İLÇELER...

Olası İstanbul depremiyle ilgili de konuşan Japon Deprem Uzmanı, yumuşak zeminli yerleri sıraladı. Moriwaki, şunları söyledi: "Atatürk Havalimanı Batı tarafta. Yani Ataköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Yeşilköy. O bölge yumuşak. Ama yine de zeminde kazıklı sistem gibi iyileşme yaptıktan sonra bina yapılırsa sıkıntı olmaz. Anadolu yakası da Avrupa yakası da iki tarafta sert, iyi zeminse depremde fazla hasar olmuyor. Ama 99 depreminde Avcılar’da yıkılan bina çoktu. Çünkü yumuşak zemindi. Deprem dalgaları yavaş giderken yumuşak zemine gelince dalga çok oluyor"