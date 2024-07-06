Bozkurt işareti gündem olmuştu! Harekete geçen İyi Parti, TBMM'ye kanun teklifi sundu

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincinde yaptığı bozkurt işaretini hazmedemeyen UEFA, Demiral'a 2 maç men cezası verdi. Karara tepki yağarken İyi Partili Adnan Şefik Çirkin, TBMM Başkanlığı'na bozkurt işaretinin Türklerin ulusal sembolü olarak kabul edilmesi için kanun teklifi verdi.

EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselirken Türkiye adına golleri kaydeden Merih Demiral, gol sevincinde bozkurt işareti yapmıştı. Bu hareketi hazmedemeyen UEFA, Demiral hakkında soruşturma başlattı.

İYİ PARTİ KANUN TEKLİFİ VERDİ

Bugün ise Demiral’ın cezası açıklandı, milli futbolcuya 2 maç men cezası verildi. Skandal karara art arda tepkiler gelirken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İyi Parti, TBMM'ye bozkurt işaretinin Türklerin ulusal sembolü olarak kabul edilmesi için kanun teklifi sundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bozkurt; Türkiye Cumhuriyeti'nde değil, Türk'ün vücut bulduğu bütün coğrafyalarda ulusal sembol olarak kabul edilmektedir. Türklerin ortak sembolü Bozkurt, sava,sçılı ve savaş ruhunu, özgürlüğü, hızı, doğayı ve aklı, sahayı okuyabilme gücünü temsil etmektedir. Mitolojiye göre, 'Türk ulusunun başına bir iş geldiğinde, bir tehdit belirdiğinde Bozkurt'un ortaya çıktığı ve yol gösterdiği kabul edilir. Bu doğrultuda, dağları eriterek Ergenekon'dan çıkan Türklere Bozkurt'un yol gösterdiğine inanılır.

"İLK DEFA TÜRKLER TARAFINDAN KULLANILDI"

Tarihte, Türk Devletlerinde çadırların tepesinde altından kurt başı bulunan direkler dikildiği, Bozkurt dişinin nazardan kuruduğu, Bozkurt'un bereket sayıldığı, "Hilal Taktiği, Turan Taktiği, Türk Taktiği" adı verilen yarım çember ile düşmanı ortaya alıp çemberi kapatma stratejisinin kurtlardan görülerek ilk defa Türkler tarafından uygulandığı bilinmektedir. Türkler için ulusal bir sembol olarak kabul edilen Bozkurt işaretinin tarihte yer alan bütün Türk Devletlerinde kullanılmakla birlikte, Türkiye'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Bozkurt'u ulusal sembol olarak ilan etmiş ve birçok yerde kullanılması için talimat vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Türk parası üzerinde bozkurt resimleri basılmıştır

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"TÜRKLER İÇİN ANLAMINI İDRAK EDEMEMİŞLER..."

Yine Atatürk, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde devlet armasında, posta pulunda ve Kahramanmaraş kalesine yaptırdığı bayrak tutan bozkurt heykelinde kısacası birçok yerde bozkurt sembolünü kullanmıştır. Bununla birlikte son dönemde Bozkurt sembolünü dünya üzerinde yaşayan tüm Türkler için anlamını idrak edememiş olan bazı ülkeler bu işaretin kullanımını farklı saiklerle yasaklama yoluna gitmişlerdir. Bu nedenledir ki, Türkiye'nin milli maçında yaşadığı sevinci ve gururunu göstermek için Bozkurt işareti kullanan bir sporcumuz UEFA'ya şikayet edilmiş ve cezalandırılmak istenmiştir. Milli sembolümüzün, Türkiye'nin dışındaki bazı ülkelerde "siyasi bir hareket" olarak kabul edilmesinin önüne geçilmesi ve Bozkurt'un ülkemiz ve ülkemiz dışında da ulusal bir sembol olarak tanınması için bu kanunun kabul edilmesi önem arz etmektedir."