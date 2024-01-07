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    Bu acının tarifi yok! Depremden bu yana haber alamadığı oğlundan ümidini kesmedi

    Asrın felaketine Hatay’da yakalanan 25 yaşındaki Mustafa Batuhan’dan aylardır haber yok. Acılı anne Sema Güleç, "Her kapı ve telefon çaldığında o geldi zannediyorum. Ümidimizi kesemiyoruz." dedi.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük deprem 55 binden fazla insanın hayatına mal oldu. Depremden en çok etkilenen illerin başında ise Hatay geldi. Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da 25 binden fazla insan öldü. Depremin üstünden 11 ay geçmesine rağmen hala yakınlarından haber alamayanlar var. 

    Bu acının tarifi yok! Depremden bu yana haber alamadığı oğlundan ümidini kesmedi

    MUSTAFA BATUHAN'DAN HABER YOK

    İskenderun'da yaşayan Sema Güleç de onlardan biri. Acılı anne mimarlık bölümü mezunu 25 yaşındaki evladı Mustafa Batuhan’dan aylardır haber alamıyor. Depreme Antakya ilçesi Numune Mahallesi Güleryüz Apartmanı'nda yakalanan Mustafa Batuhan daha sonra kayıplara karıştı. Anne Selma Güleç, evladından gelecek haberi aylardır umut içerisinde bekliyor.

    Bu acının tarifi yok! Depremden bu yana haber alamadığı oğlundan ümidini kesmedi

    "HER KAPI ÇALDIĞINDA O ZANNEDİYORUM"

    Evladını istediğini dile getiren anne Güleç, “Eğer vefat ettiyse de cenazesini istiyorum. Her kapı ve telefon çaldığında o geldi zannediyorum. Kalbim atıyor acaba o mu geldi yoksa bir haber mi geldi diye ümidimizi kesemiyoruz. Canlı veya cansız bir şekilde oğlumu bulmam lazım” dedi.

    Bu acının tarifi yok! Depremden bu yana haber alamadığı oğlundan ümidini kesmedi

    "BEYAZ ARABAYLA GÖTÜRMÜŞLER"

    Evladını hastaneye götüren vatandaşlara seslenen anne Güleç, “Denildiğine göre battaniyeye konulmuş, 'ne kadar yakışıklı bir çocuk dedim içimden' diyor kadın. Ambulans doluyum diye almamış ve onun üzerine arkadan gelen beyaz bir arabayı durdurup ona koymuşlar. Ben o arabaya seslenmek istiyorum. Numune Mahallesi, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, Güleryüz Apartmanı'nın önünden aldığınız hatırlıyorsanız bize ulaşın” ifadelerini kullandı.

    Bu acının tarifi yok! Depremden bu yana haber alamadığı oğlundan ümidini kesmedi

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HatayDepremEnkaz
    Haberler > Gündem > Bu acının tarifi yok! Depremden bu yana haber alamadığı oğlundan ümidini kesmedi
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