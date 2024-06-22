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Bu çiçekten elde ediliyor, Tokat’ta üretiliyor! Baş ağrısında anında etkili, sivilceyi de yok ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu çiçekten elde ediliyor, Tokat’ta üretiliyor! Baş ağrısında anında etkili, sivilceyi de yok ediyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Baş ağrısı gideren kolonyası ve cildi gençleştiren sabunuyla sağlık ve güzellik alanında iddialı olan akzambak çiçeğinden üretilen ürünlere talep çok. Bu çiçeklerden yapılan kolonya ve sabunlar şimdi Fransa'ya ihraç ediliyor.

Tokatlı Akzambak üreticisi Erdi Can Aydemir, akzambak çiçeğinden ürettiği kolonya ve sabunla dikkat çekiyor. 

Bu çiçekten elde ediliyor, Tokat’ta üretiliyor! Baş ağrısında anında etkili, sivilceyi de yok ediyor - 1. Resim

BAŞ AĞRISI VE CİLT SORUNLARINDA ETKİLİ

Akzambak çiçeğinden kendi imkanları ile kolonya ve sabun üretimini gerçekleştirdiklerini belirten Erdi Can Aydemir, “Bu çiçeklerden kolonya ve sabun imalatı yaptık. Kolonyamız, yüksek esans oranıyla 3 gün boyunca kalıcılığını koruyor. Baş ağrısını kesinlikle geçiriyor. Sabunumuz ise yüzdeki sivilce ve siyah noktaları yok ediyor, cildin gerilmesini sağlayarak erken yaşlanmayı önlüyor. Saçta kullanıldığında ise saç hücrelerinin yenilenmesini sağlıyor" dedi.

Bu çiçekten elde ediliyor, Tokat’ta üretiliyor! Baş ağrısında anında etkili, sivilceyi de yok ediyor - 2. Resim

“FRANSIZ KOZMETİK DEVİ TOKAT'TA”

2022 yılında Fransa'dan ünlü bir kozmetik fabrikasının Tokat'a gelerek incelemelerde bulunduğunu ifade eden Aydemir, “Akzambak soğanlarını analiz ettikten sonra ürünlerimizin yüzde yüz kaliteli olduğunu tespit ettiler. Yüksek kalitesi nedeniyle şu anda imza aşamasındayız. Ürünlerimizi parfüm esansı olarak kullanacaklar. Fransa'yı bile ayağımıza kadar getirdik" diye konuştu.

Bu çiçekten elde ediliyor, Tokat’ta üretiliyor! Baş ağrısında anında etkili, sivilceyi de yok ediyor - 3. Resim

Aydemir'in bu girişimi, Tokat'tan dünya pazarına açılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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