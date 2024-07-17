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Bu kadar da olmaz! 2 bardak nar suyunu 1.200 TL'ye sattı, zabıta devreye girdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bir işletmeden aldığı 2 bardak nar suyu karşılığı 1.200 TL ödeyen turist, esnafı zabıtaya şikayet etti. Zabıta ekipleri turistin parasını iade ettirip dondurma satışı yapılan standı bulunduğu yerden kaldırdı. İşletme de personelinin iş yeriyle ilişiğini kestiğini duyurdu.

Yaklaşık 1,5 ay kadar önce Konyaaltı sahilinde bulunan bir işletmeden 2 bardak nar suyu alan turist, karşılığında bin 200 TL istenince parayı verdi ve esnafı şikayet etti.

PARA İADE EDİLDİ

Bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve polis geldi. Zabıta ekipleri işletme sahiplerinden parayı iade etmesini istedi. Para, işletme yöneticisi tarafından stanttaki görevliden alınarak turiste iade edildi. Turist bin 200 TL'sini sayarak teslim alırken nar suyunun gerçek fiyatı olan 200 TL'nin ödemesini yaptı. Yaşananlar üzerine işletme hakkında tutanak tutuldu, dondurma ve meyve suyu satışı yapılan stant bulunduğu yerden kaldırıldı.

PERSONELİN İLİŞİĞİ KESİLDİ

Yaşananların görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından olayla ilgili açıklama yapan işletme, yeni işe başlayan çalışan tarafından yapılan satışı asla tasvip etmediklerini, düzeltmenin yapılıp paranın iade edildiğini ve özür dilendiğini belirterek, satışı yapan personelin aynı gün iş yeri ile ilişiğinin kesildiği bilgisini paylaştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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