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Bu vatan size minnettar! Az çok demediler, pet şişelerle müdahale ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu vatan size minnettar! Az çok demediler, pet şişelerle müdahale ettiler
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Alevler ormanlarla birlikte Türkiye'nin yüreğini de yaktı. Bursa'da devam eden orman yangınında ekipler, su tankerlerinin ulaşamadığı alanlara pet şişelerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına devam etti.

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla kahroluyor.

Bursa’nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangını, gece saatlerinde etkisini artırdı ve geniş bir alana yayıldı.

Bu vatan size minnettar! Az çok demediler, pet şişelerle müdahale ettiler - 1. Resim

Havanın kararmasıyla birlikte alevler daha da belirgin hale gelirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam etti.

Bu vatan size minnettar! Az çok demediler, pet şişelerle müdahale ettiler - 2. Resim

PET ŞİŞELERLE MÜDAHALE

Ekiplerin yangınla mücadelesi ulaşılması güç bölgelerde de sürdü. Karadan müdahale eden ekipler, dört koldan yangına karşı savaş verirken, su tankerlerinin ulaşamadığı noktalarda ise pet şişelerdeki sularla söndürme çalışmaları yaptı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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