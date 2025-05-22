Bunu yapmayan neredeyse yok! Alarm erteleyenler dikkat...

Sabahları alarm erteleyip biraz daha uykuya devam etmek çok yaygın hale geldi. Uzmanlar alarm erteleme alışkanlığının uyku kalitesi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ve yorgunluk hissini artırdığını söyledi.

Özel bir hastanenin Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Sinem İliaz, sabahları alarm erteleme alışkanlığı bulunanlarda uyku evreleri arasında geçişin etkilendiğini gösteren araştırmalar yapıldığını söyledi.

"ALARM ERTELEME ALIŞKANLIĞINIZA DİKKAT EDİN"

İliaz, "Gün içinde neden yorgun hissettiğinizi merak ediyorsanız, sabahki '5 dakika daha.' diyerek alarm erteleme alışkanlığınıza dikkat edin. Ertelemeler, uyku evreleri arasında geçişi etkileyerek hafızanızı, ruh halinizi ve öğrenme yetinizi bozabilir. Alarmı ertelemek, bu hayati döngüyü her seferinde kesintiye uğratıyor. Uyandığınızda kendinizi yorgun hissetmenizin sebeplerinden biri, tam bu evreye yeniden girerken uyanmak zorunda kalmanız." diye konuştu.

"UYKU SÜRECİNE, ZARAR VEREBİLECEK BİR DAVRANIŞ"

ABD merkezli Mass General Brigham Sağlık Sistemi'ne bağlı Brigham and Women's Hastanesi bünyesinde yürütülen ve dünya genelinde 21 binden fazla kişinin verisinin incelendiği "Akıllı Telefon Kullanıcılarının Küresel Nüfusta Erteleme Alarmı Kullanması" (Snooze Alarm Use in A Global Population of Smartphone Users ) adlı çalışmaya atıfta bulunan İliaz, "Araştırma sonuçlarına göre uyku seanslarının yüzde 56'sı ertelemeyle sonlanıyor ve kullanıcılar, sabahları ortalama 11 dakikayı bu şekilde geçiriyor. Bu, kişinin zihinsel ve fiziksel toparlanması için kritik öneme sahip uyku sürecine, zarar verebilecek bir davranış." dedi.

İliaz, sabahları alarmın ertelenmesiyle yaşanan kısa uyku döngülerinin, derin ve onarıcı özellikteki hızlı göz hareketi (REM) evresini bölerek zihinsel performansı ve gün içindeki dikkat düzeyini olumsuz etkilediğini kaydetti.

"ALARM ERTELEMEK GÜN BOYU SÜREN BİR YORGUNLUK HİSSİNE YOL AÇABİLİYOR"

Alarmı tek seferde kapatmanın, biyolojik ritmin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna değinen İliaz, "Araştırma verilerine göre, erteleme davranışı, özellikle hafta içi günlerde artıyor. İş ve okul temposu, bireyleri daha erken saatlerde kalkmaya zorlarken, bu durum sabah uyanışlarında alarmın defalarca ertelenmesine neden oluyor. Bu da bireyin uyku-uyanıklık dengesini bozarak, gün boyu süren bir yorgunluk hissine yol açabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.