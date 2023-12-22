Burdur’da feci kaza! Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

22 Aralık 2023 23:29 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 23:32

Kaza, saat 19.45'te Burdur’un Bucak ilçesinde stadyum yanında bulunan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2503 sokak ile 2504 sokağın kesiştiği kavşakta Alparslan Mustafa Ş. (25) idaresindeki 20 D 0200 plakalı Mercedes marka otomobil ile Murat D. (25) idaresindeki 15 EN 363 plakalı Tofaş otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada dereye uçan otomobilde bulunan Murat D., Hüseyin A. (14) ve Ahmet A. (16) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller ise otoparka çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.