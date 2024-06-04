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Bursa Orhaneli'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

İlçenin Topuk mevkiisinde çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 38 araçla söndürme çalışmasını sürdürüyor. 

6 HELİKOPTER 4 UÇAKLA MÜDAHALE EDİYOR

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Orhaneli ilçesindeki orman yangınına 6 helikopter ve 4 uçakla müdahale edildiğini, karadan da söndürme çalışmasının hummalı bir şekilde sürdüğünü bildirdi.

40 BİN DEKARLIK ALANDA ETKİLİ OLUYOR

Demirtaş, bölgede hafif bir rüzgar olduğunu, hava sıcaklığının da mevsim normallerinin üzerinde olduğunu ifade ederek, "10 hava taşıtı yangına müdahale ediyor. Karadan da ekiplerimiz bölgede. 40 dekarlık bir alanda şu anda etkili. Çevirmeye çalışıyoruz" dedi.

Bursa Orhaneli'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - 1. Resim

Uludağ'ın güney batısında kalan Orhaneli Göktepe ve Topuk köyleri arasındaki çam ormanlarındaki yangın sonrası oluşan dumanların da Orhaneli ilçesine doğru etkili olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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