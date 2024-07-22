Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bursa'da 37 farklı suçtan aranan M.N. Hollywood filmlerini aratmayan kaçış hikayesinin ardından yakalandı

Bursa'da 37 farklı suçtan aranan M.N. Hollywood filmlerini aratmayan kaçış hikayesinin ardından yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da 37 farklı suçtan aranan M.N. Hollywood filmlerini aratmayan kaçış hikayesinin ardından yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

37 farklı suçtan aranan M.N.'nin toplam 31 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunuyor. 2 yıl süren ve Hollywood filmlerini aratmayan kaçış hikayesinin detayları ortaya çıktı. Bursa polisi akılalmaz operasyonla zanlıyı yakaladı.

Bursa'da 37 farklı suçtan hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, bir restoranda garson olarak çalışırken yakalandı. Suç makinasının film gibi kaçış hikayesi ise şoke etti. 

Şahsın restoranda yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Son olarak yapılan çalışmada, dolandırıcılık ve hırsızlık başta 37 farklı suçtan hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 23 farklı dosyadan ifade sebebiyle aranan M.N.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Kılıktan kılığa giren polis, şüpheliyi araştırdığında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan evine gitmediğini tespit etti.

Bursa'da 37 farklı suçtan aranan M.N. Hollywood filmlerini aratmayan kaçış hikayesinin ardından yakalandı - 1. Resim

POLİSTEN KAÇMASINA YERDE BULDUĞU KİMLİK YARDIM ETTİ 

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, suç makinası M.N.'nin sahte bir kimlikle Bursa'da bir restoranda çalıştığı bilgisini edindi. Zanlının yerde bulduğu sahte kimlik ile 2 yıl boyunca kaçtığı ortaya çıktı.

POLİS AKIL OYUNUYLA ALT ETTİ

Sivil ekip, restorana müşteri gibi girdi. Masaya oturan polisler, daha sonra en uygun zamanda M.N. olduğunu değerlendirdiği şüpheliyi restoran içerisinde yakaladı. Şüpheliyi dükkandan ekip otosuna götüren polis sorguya aldı. Zanlı daha fazla direnemeyerek gerçek kimliğinin M.N. olduğunu itiraf etti.

Bursa'da 37 farklı suçtan aranan M.N. Hollywood filmlerini aratmayan kaçış hikayesinin ardından yakalandı - 2. Resim

YAKALANDIĞI YER POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Çalıştığı işyerinde gözaltına alınan M.N. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturmayı da derinleştiren ekipler, suç makinasının 2 yıldır evine gelmediğini, yerde bulduğu M.Y. isimli kişinin kimliği ile polis ile jandarma uygulamalarından geçtiğini ve yakalanmaması için Yalova ve Bursa'da sigortasız çalıştığını tespit etti. Evine gitmeyen şahsın çalıştığı işyerine yakın yerde bir otelde kaldığı öğrenildi.

YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polisin elde ettiği restorana ait güvenlik kamerasında, şüphelinin müşterilere yemek servisi yaptığı ve o sırada sivil ekiplerin tedbirli şekilde şahsı yakaladıkları ve dükkandan çıkardıkları görüldü. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da 37 farklı suçtan aranan M.N. Hollywood filmlerini aratmayan kaçış hikayesinin ardından yakalandı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ormanlar, yangın tehdidine karşı 14 İHA ve 368 kamerayla izleniyorGürcistan'da şiddetli deprem! Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan da sallandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gürcistan'da şiddetli deprem! Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan da sallandı - GündemGürcistan'da deprem oldu, Türkiye de sallandı!Ormanlar, yangın tehdidine karşı 14 İHA ve 368 kamerayla izleniyor - GündemOrmanlar İHA ve kameralarla izleniyor!Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk'ün yeğenleri denizde boğuldu - GündemVali Yardımcısı'nın yeğenleri boğularak can verdi!İş arkadaşınız dolandırıcı mı? - Gündem5 dakikalığına telefonunu verdi, hayatının şokunu yaşadıBursa'da feci kaza! Otomobil kanala uçtu, ölü ve yaralılar var - GündemBursa'da feci kaza! Otomobil kanala uçtu, ölü ve yaralılar varHaliç Metro Köprüsü'nden düşen kızın üstünden tekne geçti! Dehşet anları kamerada - GündemKöprüden düşen kızın üstünden tekne geçti!
Sonraki Haber Yükleniyor...