Bursa'da akılalmaz olay: Suriyeli kuyumcu, Suriyelileri Türkiye'de dolandırdı

Bursa'da Suriyeli bir kuyumcu, Suriye vatandaşlarından topladığı milyonlarca liralık altınla kayıplara karıştı. Mağdurlar kuyumcunun döviz ve altınları alıp Bursa'dan kaçtığını öne sürdü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'nde meydana gelen olayda, her gün sabah saatlerinde düzenli olarak açılan ve sahibi Suriyeli olan kuyumcunun cumartesi günü sabah saatlerinde kepenkleri açılmadı.

Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar durumundan şüphelenince kuyumcu dükkanının sahibini telefon ile aradı. Altınları bulunan Suriyeli vatandaşlar hiçbir şekilde kuyumcuya ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

HER DAKİKA KUYUMCUNUN ÖNÜNDELER

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, mağdur olduklarını iddia eden Suriye vatandaşlarını Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne müracaat için yönlendirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Suriyeli mağdurların zaman zaman kepenkleri kapalı kuyumcu dükkanının önüne giderek bir umutla iş yerini kontrol etmeleri dikkat çekti. Suriyeli mağdurlar kuyumcunun gece gelerek altın ve dövizleri çantaya koyarak Bursa'dan kaçtığını ifade etti.