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Saldırıya uğramaktan korktu aracına "Suriyeli değilim" yazısı astı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kağıt Toplama, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de yaşamını kağıt toplayarak geçiren Siverekli Barış İrgen'in yolu Suriyeli sanıldığı için kesildi. İrgen saldırıya uğramaktan korktuğu için aracına "Suriyeli değilim" yazısı astı. 

Son zamanlarda Kayseri'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun Suriyeli bir kişi tarafından taciz edilmesiyle sokaklarda mülteci nefreti patlak verdi. Kağıt toplayıcılığı yapan Barış İrgen de bu nefretten nasibini aldı. 

9 yıl önce Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Kocaeli'ye gelen ve burada kağıt toplayarak yaşamını sürdüren Barış İrgen, saldırıya uğrama korkusundan motosikletine "Suriyeli değilim" yazdı.

"SURİYELİLERE BENZETİLİYORUM"

Her gece saat 03.00'te motosikletiyle yollara düşen İrgen, kendisinin sürekli Suriyelilere benzetildiğini ve bu yüzden saldırıya uğramaktan korktuğunu dile getirdi. Zor şartlarda kardeşleriyle birlikte kağıt toplayan İrgen, bu yazının ardından işini daha rahat yapabildiğini anlattı.

Saldırıya uğramaktan korktu aracına "Suriyeli değilim" yazısı astı - 1. Resim

"9 KİŞİ BİRLİKTE KALIYORUZ"

Barış İrgen, 9 yıldır Kocaeli'de yaşadığını ve aslen Siverekli olduğunu belirtti. Siverek'te çiftçilik yaparak geçimini sağladığını, ancak 8 kardeşiyle birlikte Kocaeli'ye gelmek zorunda kaldığını aktaran İrgen, "Burada 9 kişi birlikte kalıyoruz. Gece gündüz karton topluyoruz. Küçük bir kardeşim de var, çalışıyoruz. 9 yıldır buradayız. Aslen Siverekliyim. Orada çiftçilik yapıyorduk. Biz burada kartonları satıyoruz ama Siverek'te bunu yapamıyoruz. Ben gece gündüz motosikletin üzerindeyim. Küçük kardeşim de bana yardım ediyor" dedi.

Saldırıya uğramaktan korktu aracına "Suriyeli değilim" yazısı astı - 2. Resim

Aynı evde 9 kişi yaşadıklarını dile getiren İrgen, "Ayakta duracak halimiz kalmıyor. Gecemiz gündüzümüz belli değil. Gece saat 03.00'te kalkıyoruz. Akşam ise genelde saat 20.00, 21.00, 22.00 gibi işimizi bırakıyoruz ama bazı günlerde 00.00'da bile işimizin bittiği oluyor" diye konuştu.

Saldırıya uğramaktan korktu aracına "Suriyeli değilim" yazısı astı - 3. Resim

"YAZIDAN ÖNCE NEFRETLE BAKIYORLARDI"

Geçtiğimiz günlerde Suriyeli sanılarak önünün kesildiğini ve bu yazıyı yazmak zorunda kaldığını söyleyen Barış İrgen, "Önümü kesip 'sen Suriyelisin' dediler. Ben de bu yazıyı yazdım. Artık önümü kesmiyorlar. Kimse bir şey demiyor. Yazıyı yazdıktan sonra insanlar iyi gözle bakmaya başladı. Önceden nefretle bakıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Saldırıya uğramaktan korktu aracına "Suriyeli değilim" yazısı astı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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