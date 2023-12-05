Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
Haberler > Gündem > Bursa'da nafaka krizi: Ödemeyi unutan yaşlı adam ağlayarak cezaevine girdi...

Bursa'da nafaka krizi: Ödemeyi unutan yaşlı adam ağlayarak cezaevine girdi...

- Güncelleme Tarihi:
Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa&#039;da nafaka krizi: Ödemeyi unutan yaşlı adam ağlayarak cezaevine girdi...
Bursa, Nafaka, Haber, Inegöl

Bursa'da iddiaya göre 81 yaşındaki adam, eski eşinin nafakasını ödemeyi unutunca sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan yaşlı adam cezaevine götürülürken gözyaşlarını tutamadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unutan 81 yaşındaki adam tutuklandı. Yaşlı adam cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.

NAFAKAYI ÖDEMEDİĞİ GEREKÇESİYLE TUTUKLANDI

Züfrü Ş.(81), iddiaya göre eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttu. Şikayet üzerine Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi. Yaşlı adam nafakayı ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara bakıldı ancak ödenen nafakanın kayıtlara geçmediği tespit edildi. Züfrü Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan adam, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı. 

BU VİDEO DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Esenyurt'ta bebeği ile yürüyen kadını taciz eden adam tutuklandı
Oynat

Esenyurt'ta bebeği ile yürüyen kadını taciz eden adam tutuklandı

Esenyurt'ta bebeği kucağında yolda yürüyen kadın, araçla yanına yaklaşana şüpheli tarafından taciz edildi. Büyük korku yaşayan kadın çığlık atarak kaçarken, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Dakikalar sonra da polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...