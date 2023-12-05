Bursa'da nafaka krizi: Ödemeyi unutan yaşlı adam ağlayarak cezaevine girdi...

5 Aralık 2023 13:47 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 13:47

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unutan 81 yaşındaki adam tutuklandı. Yaşlı adam cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.

NAFAKAYI ÖDEMEDİĞİ GEREKÇESİYLE TUTUKLANDI

Züfrü Ş.(81), iddiaya göre eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttu. Şikayet üzerine Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi. Yaşlı adam nafakayı ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara bakıldı ancak ödenen nafakanın kayıtlara geçmediği tespit edildi. Züfrü Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan adam, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.

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