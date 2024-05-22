Bursa'da taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan saldırgandan ilginç kaçış planı

Bursa'da bindikleri taksiyle Eskişehir'e gidip gelen 19 yaşındaki T.S., sürücü Yunus Emre Yüksel'i 20 yerinden bıçakladı. Olay yerinden kaçmak için taksi kullanan saldırgan, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Ağır yaralı sürücü Yüksel, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'da akıllara durgunluk veren bir saldırı gerçekleşti. 19 yaşındaki T.S., bindiği taksinin sürücüsü Yunus Emre Yüksel'i 20 yerinden bıçakladı. Kaçmak için ilginç bir yol seçen saldırgan, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

TAKSİYE BİNİP BİR SÜRE GEZDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesi Çepni köyünde meydana gelen olay, 35 yaşındaki taksici Yunus Emre Yüksel, 16 T 4225 plakalı aracıyla Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcuyu almasıyla başladı. Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi.

Burada bıçağa sarılan 19 yaşındaki T.S., taksi şoförü Yüksel’i sırtından ve kolundan 20 bıçak darbesiyle yaralayıp gasp etti. Kanlar içerisinde ormanlık alanda bırakılan Yunus Emre Yüksel'i o sırada o bölgede piknik yapmaya gelen 2 polis memuru fark edince hemen yardımına koşup 112 sağlık ekiplerini aradı. Yüksel, olay yerine sevk edilen ambulans ile kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, jandarma ve polis 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KAÇMAK İÇİN TAKSİYİ TERCİH ETTİ

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için adım adım takip başlattı, çok sayıda güvenlik kamerası incelendi.

Saldırgan şahıs, Bademli Mahallesi'ndeki bir restoranda alkol aldıktan sonra Yunus Emre Yüksel'in çalıştığı taksi durağından bir başka taksi çağırarak bu taksiyle Kent Meydanı'na gelerek izini kaybettirdi. Bindiği takside müziğin sesini açmasını istediği sürücünün "Acımız var bir arkadaşımızı bıçakladılar" demesi üzerine T.S.'nin, "Ya öyle mi olmuş, çok üzüldüm" diyerek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu da ortaya çıktı.

EMNİYET EKİPLERİ YAKALADI

Saldırganın izini süren ekipler, T.S.’nin Kent Meydanı'nda bir markete girdiğini ve burada alışveriş yaptığını, ardından izini kaybettirmek için Yenişehir ilçesine geldiğini tespit etti. İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece vakti saldırgana operasyon düzenlendi. Jandarma ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. T.S.'nin ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.