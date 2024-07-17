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Bursa'daki yüksek sıcaklığın neden olduğu plankton patlaması İznik Gölü'nü Maldivler'e çevirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava Bursa'yı da önemli ölçüde etkiledi. Plankton patlaması nedeniyle turkuaz renge bürünen İznik Gölü, Maldivler edasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Bursa'da hava sıcaklarının artması sebebiyle meydana gelen plankton patlaması sonrası İznik Gölü turkuaz renge büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Bursa'daki yüksek sıcaklığın neden olduğu plankton patlaması İznik Gölü'nü Maldivler'e çevirdi - 1. Resim

PLATON PATLAMASININ SEBEBİ YÜKSEK SICAKLIK

Orhangazi ve İznik ilçelerine kıyısı olan İznik Gölü, plankton patlaması sonrası turkuaz renge büründü. Uzmanlar, göl renginin turkuaza dönüşmesinin sebebinin plankton sayısının artışı olduğunu, plankton patlamasına ise yüksek hava sıcaklıklarının yol açtığını belirtti.

İznik'e gelen yabancı ve yerli turistler, temizliği ve turkuaz rengiyle Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü'nü aratmayan eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Kimileri turkuaz suyun tadını yüzerek çıkarmayı, kimileri ise manzarayı ölümsüzleştirmeyi tercih etti.

2 yıl önce mavi bayrak verilen İznik Gölü'nde plaj işletmecisi Bekir Uslu, "Her yıl genellikle böyle oluyor. Bu sene biraz geç gerçekleşti. Bu olayın yaşanması yerli ve yabancı turistin de buraya gelmesine vesile oluyor." diye konuştu.

Bursa'daki yüksek sıcaklığın neden olduğu plankton patlaması İznik Gölü'nü Maldivler'e çevirdi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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