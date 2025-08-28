Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Bütün kent bu gizemli pankartların peşinde! "Kim O?" sorusunun cevabını arıyorlar

Bütün kent bu gizemli pankartların peşinde! "Kim O?" sorusunun cevabını arıyorlar

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın farklı noktalarına "Kim O?" sorusunun yer aldığı pankartlar yerleştirildi. Vatandaşların ilgisini çeken bu pankartların sırrının 1 Eylül'de ortaya çıkacağı öğrenildi.

Bursa'da merak uyandıran pankartlar, vatandaşların dikkatini çekti.

1 EYLÜL'DE AKTİF OLACAK

"Kim O?" sorusunun yer aldığı pankartlarda ayrıca bir QR kod yer alıyor. Ancak bu kodu okutanlar henüz herhangi bir bilgiye ulaşamıyor. QR kodun 1 Eylül itibariyle aktif olacağı belirtiliyor.

Bütün kent bu gizemli pankartların peşinde! "Kim O?" sorusunun cevabını arıyorlar - 1. Resim

Vatandaşlar, sosyal medyada da gündem olan bu gizemli pankartların ne anlama geldiğini, kimin veya neyin tanıtıldığını düşünüyor. Kimi bunun bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu düşünüyor, kimi ise kültürel ya da dini bir çalışmaya işaret ettiğini söylüyor.

Bütün kent bu gizemli pankartların peşinde! "Kim O?" sorusunun cevabını arıyorlar - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

