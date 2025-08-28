Bütün kent bu gizemli pankartların peşinde! "Kim O?" sorusunun cevabını arıyorlar

Bursa'da merak uyandıran pankartlar, vatandaşların dikkatini çekti.

1 EYLÜL'DE AKTİF OLACAK

"Kim O?" sorusunun yer aldığı pankartlarda ayrıca bir QR kod yer alıyor. Ancak bu kodu okutanlar henüz herhangi bir bilgiye ulaşamıyor. QR kodun 1 Eylül itibariyle aktif olacağı belirtiliyor.

Vatandaşlar, sosyal medyada da gündem olan bu gizemli pankartların ne anlama geldiğini, kimin veya neyin tanıtıldığını düşünüyor. Kimi bunun bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu düşünüyor, kimi ise kültürel ya da dini bir çalışmaya işaret ettiğini söylüyor.