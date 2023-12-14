Can Atalay’ın ikinci başvurusu AYM Genel Kurulu’na geliyor

14 Aralık 2023 16:17 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 16:24

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili olarak seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci başvuru yapılmıştı.

AYM, oy birliğiyle ikinci başvuruyu Genel Kurul’a sevk etme kararı aldı. Genel Kurul'un ikinci başvuruyu 21 Aralık'ta görüşeceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Avukat Can Atalay, 25 Nisan 2022'de Gezi Parkı davasında aldığı 18 yıl hapis cezasıyla tutuklandı. Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Atalay, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçildi. Ancak, milletvekili olmasına rağmen tutuklu olduğu için yemin edemeyen Atalay'ın Yargıtay'a yaptığı tahliye talebi reddedildi.

Talebin reddedilmesi üzerine Atalay, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Atalay'ın, "yasama dokunulmazlığı" temelinde yaptığı başvuru, 5 Ekim'de AYM 2. Bölüm tarafından görüşüldü ve beş kişilik heyet, başvuruyu AYM Genel Kurul'a sevk etme kararı aldı.

AYM Genel Kurulu, 12 Ekim'de dosyayı görüşerek 25 Ekim'de Atalay'ın başvurusuna dair kararı açıkladı. Karara göre, Atalay'ın "seçme ve seçilme hakkı" ile "kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı" yönlerinden hak ihlali yaşandığı tespit edildi. Kısa gerekçe, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararda, Atalay'ın hakkının ihlal edildiği, yeniden yargılama yapılması gerektiği ve 50 bin TL tazminat ödenmesi gerektiği belirtildi.

Ancak, 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, AYM'nin hak ihlali kararına karşı çıkan bir mütalaayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletti. Mütalaa, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağını belirtti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM'nin hak ihlali kararına uymamaya karar vererek, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için TBMM'ye bir karar gönderdi. Ancak, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yargıtay'ın kararını Meclis'te okumadı. Atalay'ın avukatları, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına itiraz etti, ancak Yargıtay 4. Ceza Dairesi, itiraza yer olmadığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.