Eşref Rüya Afra öldü mü, diziden neden ayrıldı?

- Güncelleme:
Eşref Rüya Afra öldü mü, diziden neden ayrıldı?
Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya dizisi 14. bölümüyle yeni sezona başladı. Dizide Ebrar Karabakan'ın canlandırdığı Afra karakterinin geleceği merak edildi. İzleyiciler Eşref Rüya Afra'nın diziden ayrılma nedenini araştırıyor.

Senaryosunu Ethem Özışık-Lokman Maral'ın kaleme aldığı Eşref Rüya dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.  Afra karakterinin ölüm sahnesi gündem olurken 'Eşref Rüya Afra öldü mü, diziden neden ayrıldı' konuları araştırılmaya başlandı. 

EŞREF RÜYA AFRA ÖLDÜ MÜ?

17 Eylül Çarşamba akşamı 2. sezonuyla dönen Eşref Rüya'da izleyicileri üzen bir gelişme yaşandı. Dizide Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan karakterinin kardeşi olarak yer alan Afra'nın beklenmedik ölümü izleyicileri şaşırttı. 

Eşref Rüya Afra öldü mü, diziden neden ayrıldı? - 1. Resim

EŞREF RÜYA AFRA NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Ebrar Karabakan'ın canlandırdığı Afra karakterinin hikayesi noktalandığı için 2. sezonun ilk bölümünde diziye veda etti. Senaryo gereği karakterin hikayesi sonlandırıldı.

EBRAR KARABAKAN KİMDİR?

2006 yılında İstanbul'da doğan Ebrar Karabakan, oyunculuğun yanı sıra sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor. 2023 yılında Benim Güzel Ailem dizisinde Tuğçe rolünü canlandırdı. Ardından 2024 yılında Eşref Rüya dizisinde Afra karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

