AYM'den Can Atalay kararı! İkinci başvuruyu görüşeceği tarih belli oldu

7 Aralık 2023 17:22 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 17:38

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

AYM ve Yargıtay arasında büyük bir gerilime neden olan Can Atalay davasını yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. AYM'nin Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'a ilişkin verdiği hak ihlali kararının yerine getirilmemesi nedeniyle yapılan ikinci başvuruyu 13 Aralık'ta görüşme kararı aldı.

AYM İkinci Bölümü, TİP Hatay Milletvekili Atalay hakkındaki hak ihlali başvurusunu AYM Genel Kuruluna sevk etmişti.

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra Hatay milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması istemi Yargıtay tarafından reddedilen Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

İkinci Bölüm tarafından, "başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesi uyarınca Genel Kurula sevkine" karar verilmişti.

AYM Genel Kurulu, Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali başvurusunu 13 Aralık'ta yapacağı toplantıda görüşme kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

Can Atalay, Gezi Parkı davasında hüküm giydi. Nisan 2022'den bu yana cezaevinde olan Atalay için 18 yıl hapis cezası verildi. Ancak Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerine Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili olarak seçildi. Bunun üzerine Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.

Can Atalay'ın avukatları ise milletvekili seçilerek dokunulmazlığın kazanıldığını belirterek "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Bireysel başvurunun ardından yapılan süreçte Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasının onanmasına karar verdi.

AYM HAK İHLALİ DEDİ

TİP milletvekili Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durdurulması istemi, Anayasa Mahkemesi'nin de gündemine geldi. AYM, tartışmalı bir karara imza atarak Atalay'ın seçilme hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetti. Geçtiğimiz hafta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşan dosya, mahkeme tarafından karara bağlanması için Yargıtay'a gönderdi.

YARGITAY'DAN BİR İLK

İşte bu kararın üzerine Yargıtay'dan beklenmedik bir hamle geldi. Yargıtay, Can Atalay hakkında ihlal kararıyla yetkisini aştığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.