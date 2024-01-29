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    • Çanakkale'de ada feribotları iptal

    Çanakkale'de etkili olan şiddetli fırtına deniz ulaşımını da vurdu. Yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Çanakkale&#039;de ada feribotları iptal
    Çanakkale, Marmara, Feribot, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

    Öte yandan Boğaz'daki seferler, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattında saatsiz olarak devam ediyor.

    BUGÜN SEFERLER YAPILACAK MI?

    Bugün Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 18.00 seferi 17.00'de, Geyikli'den ise saat 19.00 seferi 18.00'de yapılacak. Bu hatta tarifede bulunan planlı diğer tüm seferler saatinde gerçekleştirilecek.

    Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı gün içinde Gökçeada'dan saat 15.00'te, Kabatepe'den ise saat 13.00 ve 17.00'de sefer yapılacak.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ÇanakkaleMarmaraFeribot
    Haberler > Gündem > Çanakkale'de ada feribotları iptal
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