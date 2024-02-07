Canan'ın katiline üçüncü kez müebbet! 'Adalet yerini buldu'

Manisa'da, 4 sene önce Canan Çeviren'i silahla katletmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan ve kararın iki kez Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanık Ferhat İnne hakkında karar çıktı. Sanık üçüncü kez aynı cezaya çarptırıldı, kararın ardından gözyaşlarını tutamayan Canan Çeviren'in kız kardeşi Serpil Çınar, "Adalet yerini buldu" dedi.

Manisa'da 11 Aralık 2020'de emlakçıda çalışan 42 yaşındaki Canan Çeviren'i iş yerinde tabancayla vurarak öldüren Ferhat İnne, çarptırıldığı müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından iki kez bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasında müşteki ve sanık yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

ÜÇÜNCÜ KEZ MÜEBBET HAPİS

Daha önce görülen iki davada indirimsiz müebbet hapis cezası verilmesi kararının Yargıtay tarafından hukuka aykırı bulunarak bozulmasının ardından mahkeme, Ferhat İnne'yi tekrar "kasten öldürme suçundan" indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.

'BU KARARIN BOZULMAMASI İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Manisa Adliyesi önünde açıklama yapan Canan Çeviren'in ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, "Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ikinci defa kararında direnerek sanık hakkında indirimsiz müebbet hapis cezası verilmiştir. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesine teşekkür ediyoruz. Bize bu ülkede gerçekten adaletin olduğunu yargının olduğunu bize bir kez daha göstermiş oldular. Biz bu kararın artık bozulmaması için elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar adaletin yerine getirilmesi için direneceğiz" diye konuştu.

'CAYDIRICI CEZALAR İÇİN EMSAL'

Yargıtay'ın iki kez aynı gerekçelerle kararı bozduğunu hatırlatan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör ise "Ne güzel ki Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi kararında tekrar direndi. Eğer bu takdiri indirim kararı verilmiş olsaydı, öldürdükten sonra kaçmayıp ambulans çağırmak gibi davranışlara indirim alacakları emsal karar olacaktı. Takdir indirimi kararının uygulanmaması ve mahkemenin kararında direnmesi kadın katillerine caydırıcı cezalar açısından emsal karar olacaktır." dedi.

KIZ KARDEŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gözyaşlarını tutamayan Canan Çeviren'in kız kardeşi Serpil Çınar da adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine çok teşekkür ediyorum. Direnip bizim yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Yunusemre ilçesine bağlı Yenimahalle'de emlakçılık yapan Canan Çeviren, 11 Aralık 2020'de iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiş, olay yerinden kaçan şüpheli Ferhat İnne, daha sonra tabancasıyla birlikte karakola teslim olmuştu.