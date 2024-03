CANLI — İstanbul Adayı Murat Kurum TGRT Haber'de

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, TGRT Haber'de soruları cevaplıyor.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, TGRT Haber, TGRT EU, TGRT FM ortak canlı yayınına katılıyor. Gülden Kalecik Demirtaş'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Gündem Özel' programında, Murat Kurum'a soruları Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük soruyor.

İşte Murat Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

SON ANKET SONUCUNU CANLI YAYINDA AÇIKLADI

(Son anket çalışmaları...) Ben bir TV programında da ifade ettim. Sahadaki heyecan her geçen gün artıyor. Bir coşku seline dönüştü. Artık şu 17 gün gelse de İstanbul yeniden hizmete kavuşsa, bu liyakatsiz yönetimin elinden İstanbul kurtulsa... İnsanlar artık bir an önce 'bitsin' der ya, İstanbullular da böyle. Çok güzel gidiyor. Yani anketleri tabi daha önce biliyorsunuz 8-10 puan önde olduklarını söylemişlerdi. Yine o tür anketleri piyasaya sürüyorlar. Algı çalışmalarını devam ettirmek için... Asıl anket sahadır. Sahanın sevgisi, coşkusu... 31 Mart akşamı biz kazanacağız. Anketler de bunu söylüyor. Büyük bir coşkuyla hep birlikte Saraçhane'ye yürüyeceğiz. Şu an anketlerde de 1,5-2 puan öndeyiz. Bazı araştırmacılar bunun daha da artacağını söylüyor. Muhalefet bunu gördükçe de ne yapacağını şaşırmış durumda. Sürekli bizleri ağızlarına doluyorlar. 70 gündür sahalardayız, bize hiç İstanbul'u sormadılar, 5 yıldır da böyle. İnsanlar da yoruldu artık.

Böyle büyük bir metropolde hizmet edilmemesi bu şehir adına çok üzücü bir durum. Biz bu 5 yılın kaybını ortadan kaldıracağız hem de vaadettiğimiz projeleri hayata geçireceğiz. Bakanlık dönemimde ne söz verdiysem o sözü tuttum. Bu sözün tutulacağını milletimiz biliyor. Milletimiz bana 5-6 ay sonra vaadimi sorduğunda 'ben hatırlayamıyorum' diyemem. Böyle bir anlayışım yok hiçbir zaman da olmadı. Bu anlayışı milletimizin iyi görmesi lazım. Ne vaat edildi ne gerçekleşti, bunu iyi görmek lazım.

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan: İstanbul depremi ile ilgili bugün durum nedir, yarın ne olabilir, dün yapılması gerekenler neydi?

Murat Kurum: İstanbul'da bir deprem gerçeği olduğunu bilim insanları dile getiriyor. Asrın felaketiyle 133 bin canımızı toprağa verdiğimizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Depreme tedbir almak zorundayız. Buna göre yaşamak ve tedbir almak zorundayız. Aslında CHP'li İBB yönetiminin danışman hocaları da bunu söylüyor. Çalıştaydan öteye gidip buna baksalar onlar da bu gerçeği görürler. Çalıştaydan öteye geçilemedi bu süreçte maalesef. Konutlarımızı, sanayi tesislerimizi, okullarımızı, hastanemizi dönüştürmemiz gerekiyor. Yarın İstanbul'da deprem olduğunda hazırlıklı olmamız gerekiyor.

