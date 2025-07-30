Yeniden Refah'ta büyük kopuş! Onlarca kişi istifa ederek AK Parti'ye geçti

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Yeniden Refah Partisi Kepsut İlçe Başkanı Hüseyin Çetinkaya ile birlikte üç kademe ilçe teşkilatı, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları, meclis üyeleri ve 61 parti üyesi, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'ye katılım töreninde konuşan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, gelişmenin sadece bir siyasi geçiş değil, bir vizyon ve dava ortaklığının sonucu olduğunu vurguladı. Aydemir, "Bugün Kepsut'ta çok anlamlı bir ana şahitlik ettik. Yeniden Refah Partisi Kepsut İlçe Başkanı Sayın Hüseyin Çetinkaya başta olmak üzere; Kadın Kolları Başkanı Sayın Emine Çakın, Gençlik Kolları Başkanı Sayın Hüseyin Yıldız, Meclis Üyemiz Sayın Emre Özen ve beraberlerindeki 61 kıymetli yol arkadaşımız, AK Parti ailemize katıldılar. Bu tercih bizler için bir gurur vesilesidir" dedi.

"BU GEÇİŞ BİR TERCİH DEĞİL, BİR TAVIRDIR"

Başkan Aydemir, "Bu katılım sadece bir parti değişikliği değil; bir duruşun, bir anlayışın ve hizmet siyasetinin ifadesidir. AK Parti'nin ‘önce millet, önce memleket' düsturuna gönül verenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Çünkü milletimiz biliyor ki AK Parti; lafla değil icraatla, krizle değil hizmetle, kutuplaştırmayla değil kucaklamayla büyür" diye konuştu.

"BİRLİKTE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Aydemir, Kepsut'taki birlikteliğin diğer ilçelere de örnek olacağını belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri ‘birlik ve beraberlik' dedik. Elhamdülillah, bugün bu birlik Kepsut'ta sağlandı. Şimdi hedefimiz bunu Balıkesir'in 20 ilçesinde de gerçekleştirmek. Zaten biz, Yeniden Refah Partisi'nden gelen arkadaşlarımızla aynı caminin çocuklarıyız. Allah nasip ederse bu kardeşlik iklimini hep birlikte il geneline yayacağız. Birlikte hem Balıkesir için hem ülkemiz için mücadele edeceğiz. İlçe Başkanımız Sayın İbrahim Özdemir'e ve Kepsut Belediye Başkanımız Sayın İsmail Cankul'a bu birlikteliğe katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"BU TARİHİ BİRLİKTELİK KEPSUT'UN GELECEĞİNE UMUT TAŞIYOR"

Katılımın ardından açıklama yapan Başkan Aydemir, bu tarihi birleşmenin sadece Kepsut'un değil, Balıkesir siyasetinin de geleceğine yön verecek bir adım olduğunu belirterek, şunları söyledi: