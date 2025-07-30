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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'komisyon' açıklaması: Stratejik hedefi ve çalışma tarihini açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM'de kurulan komisyona dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş komisyonun ağustos ayının ilk haftasında çalışmaya başlayacağını vurgulayarak "Önemli, stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk yani beşte üç çoğunluğu arayacağız" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre’de basın mensuplarının sorularını cevapladı.

TBMM'DEKİ KOMİSYONUN HEDEFİNİ AÇIKLADI 

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM'de kurulan komisyona dair açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, komisyonun ağustos ayının ilk haftasında çalışmaya başlayacağını dile getirdi.

Numan Kurtulmuş "Önemli, stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk yani beşte üç çoğunluğu arayacağız" diye konuştu.

İSTANBUL YİNE DİPLOMASİ MERKEZİ OLACAK! 

Kurtulmuş, Dünya Parlamentolar Birliği Toplantısı'nın önümüzdeki yıl nisan ayında İstanbul'da yapılacağını ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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