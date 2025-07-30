Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit itfaiye eri Haydar Öz'ün ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu şehit olan itfaiye eri Haydar Öz'ün ailesine taziye mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Ergani'de orman yangınına giderken itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan itfaiye eri Öz'ün ailesine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.