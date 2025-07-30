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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit itfaiye eri Haydar Öz'ün ailesine başsağlığı mesajı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan şehit itfaiye eri Haydar Öz&#039;ün ailesine başsağlığı mesajı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde orman yangınına müdahale ederken itfaiye aracının devrilmesi sonucu şehit olan itfaiye eri Haydar Öz’ün ailesine taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu şehit olan itfaiye eri Haydar Öz'ün ailesine taziye mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Ergani'de orman yangınına giderken itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan itfaiye eri Öz'ün ailesine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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