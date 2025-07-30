Londra hava sahası kapandı! Radar arızası uçuşları durdurdu

Ülkenin hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen kritik bir radar arızası, başta Heathrow, Gatwick ve Stansted olmak üzere Londra’daki tüm büyük havalimanlarından yapılan kalkış ve inişlerin durdurulmasına yol açtı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı EUROCONTROL tarafından yapılan açıklamada, radar sisteminde meydana gelen teknik sorun nedeniyle Londra Kontrollü Hava Sahası'nın (CTA) kapatıldığı belirtildi.

Yetkililer, radar sistemindeki sorunun uçuş güvenliğini doğrudan etkilediğini belirterek tüm seferlerin askıya alındığını açıkladı. Arızanın ne zaman giderileceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar geliyor...

İngiltere'nin başkenti Londra'daki tüm hava sahası büyük çaplı bir teknik arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldı.