Türkiye sınırında hava sahası karıştı! İran İHA’yı hedef aldı

Ortadoğu'da tansiyon tırmanıyor. İran, Türkiye sınırına yalnızca 30 kilometre uzaklıkta bulunan Salmas kenti yakınlarında İsrail’e ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

İran, ülkenin kuzeybatısında bulunan Salmas kenti yakınlarında hava sahasını ihlal eden İsrail’e ait insansız hava araçlarını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Bölge, Türkiye sınırına sadece 32 kilometre mesafede yer alıyor.

SINIR HATTINDA TEHLİKELİ TIRMANIŞ

İran’ın duyurusuna göre düşürülen İHA’lar, Cuma sabahı erken saatlerde İsrail tarafından başlatılan saldırının bir parçasıydı. İsrailli güvenlik kaynakları, İran’a yönelik operasyonda patlayıcı taşıyan İHA’ların fırlatılması için İran topraklarında özel bir üs kurduklarını belirtmişti.

İHA’ların Tahran yakınlarındaki füze rampalarını hedef aldığı ifade edilirken, Salmas bölgesindeki düşürülme olayı Türkiye-İran sınırındaki güvenlik dengelerini doğrudan etkileyebilecek nitelikte.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA YOK

Olayla ilgili İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bölgedeki hareketlilik, İran ile İsrail arasındaki çatışmanın sınır bölgelerine kaydığı yönündeki endişeleri artırdı.

NATO SINIRINA GÖLGE DÜŞÜREN SALDIRI

Salmas’ın Türkiye sınırına olan yakınlığı, saldırının NATO üyesi Türkiye için de potansiyel bir güvenlik riski taşıdığını gündeme getirdi. Bölgenin stratejik konumu, hem İran hem de Türkiye’nin bölgesel güvenlik hesaplarında kilit rol oynuyor.