İran'dan Tel Aviv'e füze yağmuru: 7'den fazla İsrailli asker yaralandı

İsrail ordusu, füze saldırısının gece boyunca devam ettiğini ve ülkenin merkezine isabet eden bir füzenin yedi askerin yaralanmasına yol açtığını duyurdu.

İran, gece saatlerinde İsrail’in askeri ve nükleer altyapılarına yönelik misilleme saldırısı başlattı. Füze yağmuruna tutulan İsrail'in merkezine isabet eden bir saldırı sonucu en az yedi askerin yaralandığı bildirildi.

Siyonist ordusu sözcüsü, "Dün gece İran tarafından atılan bir füze İsrail'in merkezine isabet etti ve yedi asker hafif şekilde yaralandı." açıklamasında bulundu.

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TEL AVİV'DE SAVUNMA BAKANLIĞI VURULDU MU? GÖZLER MARGANİT KULESİ'NDE

İran’ın dün gece gerçekleştirdiği füze saldırısında Tel Aviv’deki "Kirya" olarak bilinen Savunma Bakanlığı kompleksinin hedef alındığı öne sürüldü. ABD merkezli Fox News, canlı yayın sırasında Savunma Bakanlığı yerleşkesindeki bir binanın isabet aldığını ve bölgedeki güvenlik güçlerinin yayın ekibini alandan uzaklaştırdığını duyurdu.

İsrail'in İran'a saldırdığı yer

YUKARI CELİLE'DE ALARM: 2 İHA İSRAİL HAVA SAVUNMASI TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinde sabah saatlerinde iki insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 08:58 ile 09:01 saatleri arasında devreye giren sirenlerin, muhtemel müdahale şarapnellerine karşı otomatik olarak aktive edildiği bildirildi.

İsrail basını, düşürülen İHA'lara ilişkin görüntüleri yayımlarken, olayın İran tarafından yönlendirilen daha geniş çaplı bir saldırının parçası olabileceğine dikkat çekildi.