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İran, sonraki saldırı planını açıkladı! Binlercesi aynı anda...

Kaynak: Ajanslar
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İran, sonraki saldırı planını açıkladı! Binlercesi aynı anda...
Dünya Haberleri  / Ajanslar

İsrail'in başlattığı gerilim İran'ın füze saldırılarıyla devam ediyor. Ülkenin İçişleri Bakanı Tümgeneral Ahmad Vahidi, 'Gerçek Vaat 3' operasyonunun temposunu artıracağını ilan etti. Bakan, operasyonun detaylarını paylaşıp sonraki saldırıda 2 bin füzenin kullanılacağını aktardı.

İsrail, Ortadoğu'da kan dökmeye devam ediyor. Katil devletin yeni hedefi İran oldu. Taraflar arasında iki gündür tırmanan gerilim çatışmalarla zirveye yerleşti. 

İran İçişleri Bakanı ve Devrim Muhafızları üst düzey komutanlarından Tümgeneral Ahmad Vahidi, İsrail'e yönelik saldırılarla ilgili bilgi verdi. 

İran, sonraki saldırı planını açıkladı! Binlercesi aynı anda... - 1. Resim

150 NOKTA VURULDU

Vahidi, "Gerçek Vaat 3" adı verilen operasyonun artan bir tempoyla sürdüğünü belirterek, ilk aşamada 150 ayrı noktanın vurulduğunu ve bunun sadece başlangıç olduğunu vurguladı.

"Siyonist oluşuma güçlü bir darbe indirmiş olacağız" diyen Vahidi, bir sonraki füze saldırısında yaklaşık 2 bin füzenin kullanılacağını açıkladı.

İran, sonraki saldırı planını açıkladı! Binlercesi aynı anda... - 2. Resim

Açıklamasında, sabah saat 09.02 itibariyle Kuzey İsrail'e doğru yeni bir insansız hava aracı (SİHA) dalgasının gönderildiğini belirten Vahidi, operasyonların gerekli görüldüğü sürece devam edeceğini kaydetti.

İRAN'IN HEDEF ALDIĞI NOKTALAR

Vahidi, şu ana kadar İran tarafından hedef alınan kritik İsrail altyapı ve savunma noktalarını da paylaştı:

  • Nevatim Hava Üssü
  • F-35, F-16 ve F-15 savaş uçakları
  • Ağır yakıt tankerleri
  • Komuta ve kontrol merkezleri
  • Elektronik harp merkezleri
  • Savunma Bakanlığı binaları
  • Askeri sanayi tesisleri
Kaynak: Ajanslar

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