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Haberler > Dünya > İsrail, Tebriz'e saldırı başlattı! Patlama sesleri duyuluyor
CANLI ANLATIM

İsrail, Tebriz'e saldırı başlattı! Patlama sesleri duyuluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in saldırılarına dün gece misilleme yapan İran, yeniden ateş altında. İsrail'in Tebriz'e yeni bir saldırı başlattığı, bölgeden patlama seslerinin geldiği bildirildi.

Canlı Anlatım Özeti
  • İSRAİL'DEN TAHRAN TEHDİDİ
  • İSRAİL TEBRİZ'İ YENİDEN VURDU
  • "İRAN'A YENİDEN SALDIRACAĞIZ"
  • 2 GÜNDÜR KARŞILIKLI SALDIRIYORLAR

14.06.2025 12:22

İSRAİL'DEN TAHRAN TEHDİDİ

Savunma Bakanı Yisrael Katz,  "Hamaney, İsrail iç cephesine füze atmaya devam ederse Tahran'ı da yakacağız" dedi.

Haaretz'e konuşan üst düzey İsrailli yetkili de "Hava Kuvvetleri, petrol rezervlerini koruyan hava savunma sistemlerine saldırdı" açıklamasında bulundu.

İsrail, Tebriz'e saldırı başlattı! Patlama sesleri duyuluyor - 1. Resim

14.06.2025 12:21

İSRAİL TEBRİZ'İ YENİDEN VURDU

İsrail Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı. Ajanslar bölgeden patlama seslerinin geldiğini son dakika gelişmesi olarak geçti.

14.06.2025 11:30

"İRAN'A YENİDEN SALDIRACAĞIZ"

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Bar, İran'da yüzlerce hedefi vurduklarını ileri sürdü.

14.06.2025 10:30

2 GÜNDÜR KARŞILIKLI SALDIRIYORLAR

İsrail önceki gece İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti. İran'da çok sayıda insan ölürken, dün akşam da misilleme saldırıları düzenlenmişti.

İsrail'de de birçok bina yıkıldı, en az 3 ölü ve 100'e yakın yaralı olduğu belirtildi.

Yer: Orta Doğu

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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