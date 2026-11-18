Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Filipinler'de düzenlenen QUAD Zirvesi'nde toplu fotoğraf çekimi öncesinde ülkesinin yerdeki bayrağını alarak cebine koydu. ABD Başkanı Trump'ın da tanık olduğu o anlarda Modi'nin, "Bayrağı yerde bırakamam" dediği, Trump'ın ise "Sakla" cevabını verdiği aktarıldı. Modi'nin bu hareketi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası zirvelerde Türk bayrağını yerden alarak cebine koyduğu görüntüleri de yeniden akıllara getirdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 17 Kasım'da Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirilen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) Zirvesi'nde kameralara yansıyan hareketiyle gündeme bomba gibi düştü.

YERDEKİ BAYRAĞI ALIP CEBİNE KOYDU

Liderlerin toplu fotoğraf çekimi için toplandığı sırada yerde duran Hindistan bayrağını fark eden Modi, eğilerek bayrağı aldı ve cebine koydu.

Modi’den zirveye damga vuran hareket! Yerden alıp cebine attı

TRUMP’TAN MODİ’YE: SAKLA

ABD Başkanı Trump'ın da yanında bulunduğu sırada yaşanan olayda Modi'nin, "Bayrağı yerde bırakamam" dediği belirtildi. Hindistan basınında yer alan haberlere göre Trump da Modi'ye "Sakla" karşılığını verdi. İki lider arasındaki kısa diyalog kameralara saniye saniye yansıdı.

Modi’den zirveye damga vuran hareket! Yerden alıp cebine attı

İKİ YIL ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞTI

Modi'nin Manila'daki davranışı, Ağustos 2023'te Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde yaşanan benzer bir olayı da yeniden gündeme taşıdı. O zirvede liderlerin fotoğraf çekiminde duracakları yerleri belirlemek amacıyla zemine ülke bayrakları yerleştirilmişti.

Hindistan bayrağının yerde olduğunu gören Modi, üzerine basmamak için bayrağı alarak ceketinin cebine koymuştu. Modi'nin bu hareketinin ardından Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da kendi ülkesinin bayrağını yerden kaldırmıştı.

ERDOĞAN'IN YILLAR ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ DE AKILLARA GELDİ

Modi'nin iki farklı zirvede sergilediği benzer davranış, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önceki görüntülerini hatırlattı. Erdoğan, 2013 yılında Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimi sırasında yerde bulunan Türk bayrağını alarak ceketinin cebine koymuştu.

Modi’den zirveye damga vuran hareket! Yerden alıp cebine attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014 yılında ise Türkmenistan'da düzenlenen karşılama töreninin ardından yerde bulunan Türk ve Türkmenistan bayraklarını alarak cebine yerleştirmişti.

"ERDOĞAN, DÜNYA LİDERLERİNE ÖRNEK"

Söz konusu olayın ardından Erdoğan'ın yıllar önceki bayrak görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Kullanıcılar, Modi'nin benzer hareketine dikkat çekerek Erdoğan'ın bayrak hassasiyetinin dünya liderlerine örnek olduğunu ifade etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala