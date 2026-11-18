Bir dönem Galatasaray forması da giyen İspanyol yıldız Juan Mata, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından kramponlarını astığı bir video paylaşan Mata, futbolseverlere duygusal bir mesajla veda etti. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan tecrübeli oyuncu, Türkiye'de de Süper Lig kupasını kaldırmıştı.

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Dünya futbolunun tanınan isimlerinden Juan Mata, 38 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu. Kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United ve Galatasaray gibi önemli kulüplerde forma giyen İspanyol futbolcu, kararını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla açıkladı.

Kramponlarını astığı görüntüleri yayımlayan Mata, paylaşımında "Bazen sevmek, bırakmayı bilmektir. Teşekkürler futbol" ifadelerini kullandı.

Galatasarayın eski yıldızı Juan Mata futbolu bıraktı! Kramponlarını asarak veda etti

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Juan Mata, Eylül 2022'de Manchester United'dan ayrılarak Galatasaray'a bedelsiz transfer oldu. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takımda 2022-2023 sezonunu geçiren İspanyol yıldız, Süper Lig'de 16 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.

Galatasaray'ın eski yıldızı Juan Mata futbolu bıraktı! Kramponlarını asarak veda etti

Galatasaray'ın sezon sonunda kazandığı 23. Süper Lig şampiyonluğunda kadroda yer alan Mata, böylece kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu Türkiye'de yaşadı.

Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra İstanbul'u her zaman evi olarak göreceğini ifade etmişti.

Galatasarayın eski yıldızı Juan Mata futbolu bıraktı! Kramponlarını asarak veda etti

DÜNYA KUPASI'NDAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE UZANAN KARİYER

Futbola Real Oviedo ve Real Madrid altyapılarında başlayan Mata, profesyonel kariyerinde Valencia'da dikkatleri üzerine çekti. 2011'de Chelsea'ye transfer olan İspanyol futbolcu, İngiliz ekibiyle 2012 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2013 UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.

2014 yılında Manchester United'a transfer olan Mata, İngiliz devinde 8 yılı aşkın süre forma giydi. Bu dönemde FA Cup, İngiltere Lig Kupası ve UEFA Avrupa Ligi kupalarını kazandı.

Galatasarayın eski yıldızı Juan Mata futbolu bıraktı! Kramponlarını asarak veda etti

İspanya Milli Takımı'nda 41 maça çıkıp 10 gol atan Mata, 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan kadrolarda yer aldı.

SON DURAĞI AVUSTRALYA OLDU

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Japonya'da Vissel Kobe, Avustralya'da ise Western Sydney Wanderers ve Melbourne Victory formalarını giyen Mata, futbolculuk kariyerinin son sezonunda da dikkat çekti.

2025-2026 sezonunda Melbourne Victory formasıyla 24 lig maçında 5 gol ve 13 asist üreten İspanyol yıldız, Avustralya Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusuna verilen Johnny Warren Madalyası'nın sahibi oldu.

Melbourne Victory'de hissesi de bulunan Mata, kulübün futbol komitesinin başkanlığını üstlenerek futboldaki yolculuğunu saha dışında sürdürecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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