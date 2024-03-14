Filistin Devlet Başkanı Abbas, Muhammed Mustafa'yı yeni Başbakan olarak atadı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Iştiyye hükümetinin istifasının ardından eski Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Muhammed Mustafa'yı yeni Başbakan olarak atadı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 26 Şubat'ta Başbakan Muhammed Iştiyye hükümetinin istifasını kabul etmişti.

Abbas, Iştiyye'nin istifasının ardından Filistin Yatırım Fonu Başkanı Mustafa'yı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

IŞTIYYE İSTİFA ETTİ

Iştiyye, "Karar, Filistin davası ve siyasi rejimimizin karşılaştığı benzeri görülmemiş şiddetli saldırıların yanı sıra Gazze'de halkımıza karşı uygulanan zorla aç bırakma, göçe zorlama gibi soykırım suçlarının gölgesinde alındı." demişti.

FİLİSTİN'E YENİ BAŞBAKAN

Filistin'in yeni Başbakanı olarak atanan Mustafa ise Dünya Bankası'nda ve başta Filistin Yatırım Fonu olmak üzere Filistin yönetimindeki kurumlarda çeşitli görevlerde bulunmuştu.