Mahmut Abbas, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin istifasını kabul etti

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye bugün Gazze hakkında söylediği dikkat çeken sözlerin ardından istifa ettiğini duyurmuştu. Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas, Iştiyye'nin istifasını kabul etti. Abbas, yeni hükümet kurulana kadar Iştiyye'nin görevini sürdüreceğini belirtti.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımların gölgesinde Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, bugün istifa ettiğini duyurmuştu. 2019'da göreve gelen ve kabineye yaptığı açıklamada, bir sonraki aşamanın beş aydır süren şiddetli çatışmalarla harabeye dönen Gazze'de ortaya çıkan gerçekliği dikkate alması gerektiğini söyleyen Iştiyye'nin istifası Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edildi.

YENİ HÜKÜMET KURULANA KADAR GÖREVİ SÜRECEK

Filistin resmi ajansı Abbas, Iştiyye ile Ramallah'ta görüştü. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yaptığı açıklamada, Muhammed Iştiyye'nin hükümetinin istifasını kabul ettiğini ve yeni bir hükümet kurulana kadar çalışmaları yönetmekle görevlendirdiğini duyurdu.

İSRAİL'E KARŞI GEÇİCİ HÜKÜMET KURULMALI

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, "İsrail'in işgal planına karşı çıkmak" amacıyla Filistin'de "geçici birlik hükümeti" kurulması çağrısında bulundu.

Bergusi, "(Filistin Başbakanı Muhammed) Iştiyye hükümetinin istifası, tüm Filistinliler tarafından kabul görecek geçici bir Filistin hükümetinin kurulmasına yol açmalıdır." dedi.

Bergusi, kurulacak geçici hükümetin görevlerini, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin işgal planına karşı koymak, Batı Şeria ve Gazze'nin birliğini sağlamak, Gazze'nin yaralarını sarmak, özgür ve demokratik seçimlerin hazırlığını yapmak" şeklinde sıraladı.

İsrail'in Filistinlileri "zorla yerinden ettiğini ve etnik temizlik" yaptığını belirten Bergusi, "Filistin'in ulusal birliğe şiddetle ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

"En önemli şey Filistin'in ulusal liderliğini oluşturmak." diyen Bergusi, yeni hükümetin Filistin halkının taleplerini karşılaması gerektiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen hükümetin haftalık toplantısında Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sunduğunu duyurdu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu belirten Iştiyye, istifa kararını 20 Şubat Salı günü Abbas'a sözlü olarak ilettiğine işaret etti.