Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > Mahmut Abbas, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin istifasını kabul etti

    Mahmut Abbas, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin istifasını kabul etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Mahmut Abbas, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye&#039;nin istifasını kabul etti
    Filistin, Gazze, İsrail, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye bugün Gazze hakkında söylediği dikkat çeken sözlerin ardından istifa ettiğini duyurmuştu. Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas, Iştiyye'nin istifasını kabul etti. Abbas, yeni hükümet kurulana kadar Iştiyye'nin görevini sürdüreceğini belirtti.

    İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımların gölgesinde Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, bugün istifa ettiğini duyurmuştu. 2019'da göreve gelen ve kabineye yaptığı açıklamada, bir sonraki aşamanın beş aydır süren şiddetli çatışmalarla harabeye dönen Gazze'de ortaya çıkan gerçekliği dikkate alması gerektiğini söyleyen Iştiyye'nin istifası Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edildi.

    YENİ HÜKÜMET KURULANA KADAR GÖREVİ SÜRECEK

    Filistin resmi ajansı Abbas, Iştiyye ile Ramallah'ta görüştü. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yaptığı açıklamada, Muhammed Iştiyye'nin hükümetinin istifasını kabul ettiğini ve yeni bir hükümet kurulana kadar çalışmaları yönetmekle görevlendirdiğini duyurdu.

    Mahmut Abbas, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin istifasını kabul etti - 1. Resim

    İSRAİL'E KARŞI GEÇİCİ HÜKÜMET KURULMALI

    Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, "İsrail'in işgal planına karşı çıkmak" amacıyla Filistin'de "geçici birlik hükümeti" kurulması çağrısında bulundu.

    Bergusi, "(Filistin Başbakanı Muhammed) Iştiyye hükümetinin istifası, tüm Filistinliler tarafından kabul görecek geçici bir Filistin hükümetinin kurulmasına yol açmalıdır." dedi.

    Bergusi, kurulacak geçici hükümetin görevlerini, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin işgal planına karşı koymak, Batı Şeria ve Gazze'nin birliğini sağlamak, Gazze'nin yaralarını sarmak, özgür ve demokratik seçimlerin hazırlığını yapmak" şeklinde sıraladı.

    İsrail'in Filistinlileri "zorla yerinden ettiğini ve etnik temizlik" yaptığını belirten Bergusi, "Filistin'in ulusal birliğe şiddetle ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

    "En önemli şey Filistin'in ulusal liderliğini oluşturmak." diyen Bergusi, yeni hükümetin Filistin halkının taleplerini karşılaması gerektiğini vurguladı.

    NE OLMUŞTU?

    Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen hükümetin haftalık toplantısında Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sunduğunu duyurdu.

    Filistin Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu belirten Iştiyye, istifa kararını 20 Şubat Salı günü Abbas'a sözlü olarak ilettiğine işaret etti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Çin'den ABD'ye yaptırım tepkisi: Tipik bir ekonomik zorbalık örneği - DünyaÇin'den ABD'ye yaptırım tepkisi: Tipik bir ekonomik zorbalık örneğiTamas Sulyok Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu - DünyaTamas Sulyok Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı olduİsveç'in üyeliği için liderlerden peş peşe açıklamalar! 'NATO üyeliği için tarihi bir gün' - Dünya'NATO üyeliği için tarihi bir gün'69 çocuğun ölümüne neden olmuştu: 'Zehirli öksürük şurubu' davasında 23 kişiye kelepçe - Dünya'Zehirli öksürük şurubu' davasında 23 kişiye kelepçeGazze'ye havadan umut! Ürdün 4 yardım uçağı ile erzak gönderdi - DünyaGazze'ye havadan umut, gıda için mücadele yürek sızlattıİsveç'in NATO üyeliği önündeki son engel de kalktı! Türkiye'nin ardından Macaristan onay verdi - Dünyaİsveç’in NATO üyeliğinin önündeki son engel kalktıAlmanya'dan İsrail'e çağrı: Filistinliler için adım atın - DünyaAlmanya'dan İsrail'e çağrı: Filistinliler için adım atın
    Sonraki Haber Yükleniyor...