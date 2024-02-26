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    • Haberler > Dünya > Filistin Başbakanı Iştiyye istifa etti

    Filistin Başbakanı Iştiyye istifa etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Filistin Başbakanı Iştiyye istifa etti
    Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen hükümetin haftalık toplantısında konuştu. Başbakan Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sunduğunu bildirdi.

    Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen hükümetin haftalık toplantısında konuştu.

    YENİ DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ OLDUĞUNU BELİRTTİ

    Filistin Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu belirten Iştiyye, istifa kararını 20 Şubat Salı günü Abbas'a sözlü olarak ilettiğine işaret etti. Iştiyye, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler bağlamında gelecek dönemde hükümet düzeyinde yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

    Filistin Başbakanı Iştiyye istifa etti - 1. Resim

    "MÜCADELEYE DEVAM" MESAJI VERDİ

    Filistin yönetimini idari bir araca dönüştürme çabalarının olduğuna dikkati çeken Iştiyye, Filistin yönetiminin İsrail'in uygulamalarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Iştiyye, Filistin devleti kuruluncaya kadar İsrail'e karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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