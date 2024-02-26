Filistin Başbakanı Iştiyye istifa etti
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen hükümetin haftalık toplantısında konuştu. Başbakan Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sunduğunu bildirdi.
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen hükümetin haftalık toplantısında konuştu.
YENİ DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ OLDUĞUNU BELİRTTİ
Filistin Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu belirten Iştiyye, istifa kararını 20 Şubat Salı günü Abbas'a sözlü olarak ilettiğine işaret etti. Iştiyye, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler bağlamında gelecek dönemde hükümet düzeyinde yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
"MÜCADELEYE DEVAM" MESAJI VERDİ
Filistin yönetimini idari bir araca dönüştürme çabalarının olduğuna dikkati çeken Iştiyye, Filistin yönetiminin İsrail'in uygulamalarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Iştiyye, Filistin devleti kuruluncaya kadar İsrail'e karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı