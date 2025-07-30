İş insanı Hamdi Ulukaya'nın ABD'de kurduğu gıda şirketi Chobani, Türkiye'nin gündemine oturdu. Ulukaya'nın Fenerbahçe'nin yeni sponsoru olarak dikkatleri üzerine çeken gıda şirketi Chobani, Yunan menşeli yoğurt ürünlerini satışa sunuyor.

Peki, Chobani yoğurt Türkiye'de satılıyor mu? İşte marka ile ilgili merak edilen detaylar...

CHOBANI YOĞURT TÜRKİYE'DE SATILIYOR MU?

2005 yılında Amerika'da kurulan gıda şirketi Chobani, Fenerbahçe'nin stadyum isim hakkını aldı. Ayrıca ünlü yoğurt markası, sarı-lacivertli takımın Avrupa maçlarında forma sponsorluğunu da kapsayan bir sözleşmeye imza attı.

Öte yandan, Chobani yoğurdun Türkiye'de satılıp satılmadığı merak konusu oldu. ABD'de süzme yoğurt satışında liderliği üstlenen Chobani, Türkiye'de henüz satış yapmıyor. Chobani ürünlerine çevrimiçi satış pazarlarından ulaşmak ise mümkün.

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

1972'de Erzincan'ın İliç ilçesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Hamdi Ulukaya, 1994'te dil öğrenmek için gittiği ABD'de kariyerini şekillendirdi.