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Chobani yoğurt Türkiye'de satılıyor mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Chobani yoğurt Türkiye&#039;de satılıyor mu?
Yoğurt, Türkiye, Fenerbahçe, ABD, Sponsorluk, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’de süzme yoğurt pazarının lider markası haline gelen Chobani, Fenerbahçe ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının ardından kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Hamdi Ulukaya’nın kurduğu şirketin yoğurt ürünleri Türkiye’de satılıyor mu, çevrimiçi sipariş mümkün mü? İşte Chobani yoğurdun merak edilen hikayesi...

İş insanı Hamdi Ulukaya'nın ABD'de kurduğu gıda şirketi Chobani, Türkiye'nin gündemine oturdu. Ulukaya'nın Fenerbahçe'nin yeni sponsoru olarak dikkatleri üzerine çeken gıda şirketi Chobani, Yunan menşeli yoğurt ürünlerini satışa sunuyor.

Peki, Chobani yoğurt Türkiye'de satılıyor mu? İşte marka ile ilgili merak edilen detaylar...

Chobani yoğurt Türkiye'de satılıyor mu? - 1. Resim

CHOBANI YOĞURT TÜRKİYE'DE SATILIYOR MU?

2005 yılında Amerika'da kurulan gıda şirketi Chobani, Fenerbahçe'nin stadyum isim hakkını aldı. Ayrıca ünlü yoğurt markası, sarı-lacivertli takımın Avrupa maçlarında forma sponsorluğunu da kapsayan bir sözleşmeye imza attı.

Öte yandan, Chobani yoğurdun Türkiye'de satılıp satılmadığı merak konusu oldu. ABD'de süzme yoğurt satışında liderliği üstlenen Chobani, Türkiye'de henüz satış yapmıyor. Chobani ürünlerine çevrimiçi satış pazarlarından ulaşmak ise mümkün.

Chobani yoğurt Türkiye'de satılıyor mu? - 2. Resim

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

1972'de Erzincan'ın İliç ilçesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Hamdi Ulukaya, 1994'te dil öğrenmek için gittiği ABD'de kariyerini şekillendirdi. 

2005 yılında New York'ta kapanmak üzere olan bir yoğurt fabrikasını satın alarak kurduğu Chobani, kısa sürede ABD'de süzme yoğurt pazarının lideri haline geldi. Ulukaya'nın markasına verdiği "Chobani" adı da Türkçe "çoban" kelimesinden türetildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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