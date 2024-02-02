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    • Çekmeköy'de otobüs ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Çekmeköy&#039;de otobüs ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
    Otobüs, Kaza, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Son dakika haberine göre; Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Feci kazada 19 kişi yaralandı.

    Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiiinde yoğun sis ve kaygan zemin faciayı getirdi. Edirne istikametinde ilerleyen şehirler arası yolcu otobüsü, tır ile çarpıştı.

    EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

    Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri de olay yerinde yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik önlemi aldı.

    ŞOFÖR DAHİL 19 YARALI

    Otobüsün kullanılamaz hale döndüğü kazada otobüs şoförü dahil 19 kişi yaralandı.

    Emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    OtobüsKaza
    Haberler > Gündem > Çekmeköy'de otobüs ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
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