Çekmeköy'de otobüs ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre; Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Feci kazada 19 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiiinde yoğun sis ve kaygan zemin faciayı getirdi. Edirne istikametinde ilerleyen şehirler arası yolcu otobüsü, tır ile çarpıştı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri de olay yerinde yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik önlemi aldı.

ŞOFÖR DAHİL 19 YARALI

Otobüsün kullanılamaz hale döndüğü kazada otobüs şoförü dahil 19 kişi yaralandı.

Emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.