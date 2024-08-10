Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cesetlerini işçiler buldu! Önce sevgilisini, sonra kendini öldürmüş

Cesetlerini işçiler buldu! Önce sevgilisini, sonra kendini öldürmüş

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçileri sabah saatlerinde 2 ceset buldu. Ekipler 24 yaşındaki gencin, kız arkadaşını öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini tespit etti.

Dün akşam saatlerinde Fahrettin T. (22), kız arkadaşı Sedef Ç. (24) ile konuşmak üzere 34 DZU 083 plakalı aracıyla Veliköy OSB Lisesi'nin arkasındaki gölet kenarına geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fahrettin T., yanında taşıdığı ruhsatsız silahla Sedef Ç.'yi vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendini öldürdü.

CESETLERİNİ İŞÇİLER BULDU

Sabah saatlerinde bölgeden geçen işçiler, park halindeki araçta iki kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fahrettin T. ve Sedef Ç.'nin hayatlarını kaybettiğini tespit etti.

Cesetlerini işçiler buldu! Önce sevgilisini, sonra kendini öldürmüş - 1. Resim

Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yerinde jandarma kriminal ekipleri tarafından detaylı inceleme yapıldı. Fahrettin T.'nin elinde bulunan silah ve olay yerindeki delillere el konuldu. Cesetler, otopsi yapılmak üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Şilili rakibini 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi!Eşinin akrabalarıyla görüşmek istemeyenler dikkat! Yargıtay'dan dikkat çeken karar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşinin akrabalarıyla görüşmek istemeyenler dikkat! Yargıtay'dan dikkat çeken karar - GündemGörüşmek istememek kusur sayıldıZehir tacirlerine ağır darbe! 223 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı - GündemZehir tacirlerine ağır darbe! 223 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandıOtobüs köprü ayağına ok gibi saplanmıştı! Kazadan son anda böyle kurtulmuş - GündemBiletini aldığı halde kazadan böyle kurtulmuşFransız okulları için yeni gelişme! MEB kararını açıkladı - GündemMEB kararını açıkladıMeclis'e Can Atalay için olağanüstü toplantı çağrısı! MHP tavrını belli etti - GündemMHP kritik gün için kararını verdiDerin dondurucu vahşetinde yeni gelişme! Katil zanlısı Hilmiye Tuğba Esgin'i nasıl öldürdüğünü anlattı - GündemHilmiye'yi nasıl öldürdüğünü anlattı
Sonraki Haber Yükleniyor...