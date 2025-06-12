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Çeşme'de lastik botla denize açılan 42 göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çeşme&#039;de lastik botla denize açılan 42 göçmen kurtarıldı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

 İzmir'in Çeşme ilçesinde lastik botla denize açılan 1'i çocuk 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

ARALARINDA ÇOCUK DA VARDI

Ekipler lastik bottaki 1'i çocuk 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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