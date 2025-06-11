Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çanakkale merkezli dev operasyon: Göçmen kaçakçısı şebeke çökertildi! Yaptıkları vurgun dudak uçuklatıyor

Çanakkale merkezli dev operasyon: Göçmen kaçakçısı şebeke çökertildi! Yaptıkları vurgun dudak uçuklatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığınca ekiplerince göçmen kaçaklığı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli tutuklandı, 376 düzensiz göçmen yakalandı. Suç örgütünün, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinden yaklaşık 309 milyon 408 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Çanakkale'de polis ve jandarmanın 4 ay süren müşterek operasyonunda, İtalya'ya düzensiz göçmen sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığınca yapılan müşterek çalışmalar neticesinde, liderliğini M.K'nın yaptığı suç örgütünün, tekneler aracılığıyla İtalya'ya düzensiz göçmen sevkiyatı yaptığı tespit edildi.

Çanakkale merkezli dev operasyon: Göçmen kaçakçısı şebeke çökertildi! Yaptıkları vurgun dudak uçuklatıyor - 1. Resim

309 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER

Ekiplerce, 2 Mayıs-31 Mayıs tarihlerinde İtalya, Çanakkale, Saros Körfezi ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 376 düzensiz göçmen yakalandı, 7 şüpheli tutuklandı. Söz konusu suç örgütünün bu faaliyetlerden yaklaşık 309 milyon 408 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Çanakkale merkezli dev operasyon: Göçmen kaçakçısı şebeke çökertildi! Yaptıkları vurgun dudak uçuklatıyor - 2. Resim

DÜZENSİZ GÖÇMENLERLE BİRLİKTE SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Çanakkale merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Kars'ta 2 Haziran'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 3 tekne ve 11 araca el konuldu. Hedef şahıslardan biri olan A.B, Gelibolu'nun Burhanlı köyünde ormanlık alanda, İtalya'ya sevk edilmek üzere bekletilen 27 düzensiz göçmenle birlikte yakalandı.

Çanakkale merkezli dev operasyon: Göçmen kaçakçısı şebeke çökertildi! Yaptıkları vurgun dudak uçuklatıyor - 3. Resim

23 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden A.D'nin, 9 ayrı göçmen kaçakçılığı suçundan toplam 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si savcılıkça serbest bırakıldı, 16 şüpheli tutuklandı. Ekiplerin 4 ay süren çalışmaları neticesinde yakalanan toplam 23 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İşgal ordusu talimatı verdi! Gazze'ye yardıma set çektilerAraç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Bu yakıtı ilk kez ürettiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Yumaklı'dan KAAN paylaşımı! "Yüksek seviyeyi tüm dünya gördü" - GündemBakan Yumaklı'dan KAAN paylaşımı!Ferdi Zeyrek soruşturmasında sıcak gelişme! Şüpheliler adliyeye sevk edildi - GündemFerdi Zeyrek soruşturmasında sıcak gelişme!Turistler tuvalet için asırlık Osmanlı halısını çiğniyor… Beyazıt Kapalı Çarşı esnafı isyan etti - GündemBinlerce insan buraya muhtaç, esnaf isyan ettiYangında 3 evladını ve eşini kaybeden baba, kahreden detayı anlattı! Çocukları istediği için lahmacun almaya gitmiş - GündemO gün baba neredeydi? Kahreden detayı anlattıSıcaklara kanmayın, sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 5 kent için alarm - GündemSıcaklara kanmayın, sağanak yağış geliyor!Oksijen dolum tesisinde patlama! Gazdan etkilenenler var - GündemOksijen dolum tesisinde patlama!
Sonraki Haber Yükleniyor...