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Balık gibi istiflemiş! Bagaja kadar göçmen dolduran şahıs yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Balık gibi istiflemiş! Bagaja kadar göçmen dolduran şahıs yakayı ele verdi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yabancı uyruklu şahsın kullandığı araç emniyet tarafından durduruldu. 9 düzensiz göçmenin balık istifi üst üste sığdırıldığı anlar görüntülenirken araç sürücüsü gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu Hendek ilçesi geçişinde M.A. (29) isimli yabancı uyruklu şahsın sürücülüğünü yaptığı cipi durdurdu.

Araçta kontrol gerçekleştiren ekipler, bagaja saklanmış olanlar dahil toplamda 9 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Balık gibi istiflemiş! Bagaja kadar göçmen doldurup götüren şahıs yakayı eleverdi - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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