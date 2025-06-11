Balık gibi istiflemiş! Bagaja kadar göçmen dolduran şahıs yakayı ele verdi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yabancı uyruklu şahsın kullandığı araç emniyet tarafından durduruldu. 9 düzensiz göçmenin balık istifi üst üste sığdırıldığı anlar görüntülenirken araç sürücüsü gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu Hendek ilçesi geçişinde M.A. (29) isimli yabancı uyruklu şahsın sürücülüğünü yaptığı cipi durdurdu.
Araçta kontrol gerçekleştiren ekipler, bagaja saklanmış olanlar dahil toplamda 9 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ali Tüfekçi