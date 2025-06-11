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51 ilde kaçak göçmen operasyonu! 98 kişi tutuklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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51 ilde kaçak göçmen operasyonu! 98 kişi tutuklandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 51 ilde düzenlenen operasyonlarda bin 22 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, organizatörlerden de 98'inin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 51 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Bin 22 düzensiz göçmenin yakalandığını belirten Yerlikaya, 98 organizatörün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"51 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik son 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarda; 273 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1.022 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerden 98’i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Göç İdaresi Başkanlığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince; İstanbul, Adana, İzmir, Erzurum, Kocaeli, Van, Hatay, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sivas, Edirne, Tokat, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar, Ağrı, Balıkesir, Gaziantep, Isparta, Aydın, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Hakkari, Kırklareli, Rize, Sakarya, Tekirdağ, Şanlıurfa, Yozgat, Ardahan, Kilis, Adıyaman, Amasya, Antalya, Burdur, Elazığ, Giresun, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Niğde, Ordu, Uşak, Bayburt, Yalova ve Osmaniye’de operasyonlar düzenlendi.

51 ilde kaçak göçmen operasyonu! 98 kişi tutuklandı - 1. Resim

GERİ GÖNDERİLME İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum.

Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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