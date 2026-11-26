Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, erken seçim iddialarına cevap verdi. Yılmaz, seçimlerin 2028 yılında yapılacağını belirterek, söylentilere son noktayı koydu. Şimşek de "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bu hususu sorduk. Erken seçim hiçbir şekilde gündemde değil" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, erken seçim tartışmalarına ilişkin yöneltilen sorulara cevap verdi.

İki isim de seçimlerin 2028 yılında yapılacağına işaret ederek erken seçim iddialarına itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Fon mağdurlarına müjdeyi Cevdet Yılmaz verdi: Ödemeler yarın tamamlanıyor

CEVDET YILMAZ: SEÇİM 2028 YILINDA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçim takviminin belli olduğunu belirterek siyasi istikrar ve öngörülebilirliğin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temel hedeflerinden birinin öngörülebilirliği artırmak olduğunu söyleyen Yılmaz, seçimlerin erken yapılacağına ilişkin spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cevdet Yılmaz ve Bakan Şimşek erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu

Yılmaz, seçimlerin 2028 yılında yapılacağını belirterek normal takvimden bir ya da iki ay önce gerçekleştirilebilecek bir seçimin de öne alınmış seçim anlamına geleceğini söyledi. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına yönelik bir perspektifi bulunduğunu kaydeden Yılmaz, mevcut dönemde liderliğin her zamankinden daha önemli olduğunu dile getirdi.

"PLANLARIMIZI SEÇİM TARTIŞMALARI YOKKEN HAZIRLADIK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de erken seçim iddialarına ilişkin değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde seçimlerin 2028'den önce gerçekleştirileceğine dair herhangi bir işaret almadıklarını söyledi.

Şimşek, emeklilere yapılması planlanan zammın erken seçimle ilişkilendirilmesine de cevap verdi.

Cevdet Yılmaz ve Bakan Şimşek erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu

Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Ben de duydum. Özellikle piyasalardaki bu tedirginliğin kaynağı tabii büyük oranda küresel. Fakat yatırımcılarla olan diyalogda, son dönemde Ankara'dan belli siyasi çevreler tarafından, "Acaba Mayıs'ta bir baskın seçim olabilir mi? Efendim, seçimler erkene, bayağı erkene alınır mı?" diye bu türden diyaloglar da oluyormuş.

Bir kere şunu net olarak çizeyim: Erken seçim hiçbir şekilde gündemde değil. Sayın Cumhurbaşkanımızla biz 2028 bütçesini hazırlarken bu hususu sorduk, açık konuşayım. Ve 2028'den önce bir seçim asla gündeme gelmedi. Ona göre de bir bütçe yapılmadı.

Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Bakın, 2023-2025 döneminde, yani 2002'den bu yana 7 tane milletvekili genel seçimi yapıldı. 5 tane yerel seçim yapıldı. Yanlış atlamıyorsam 3 tane referandum yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı, en az 4 tane.

Şimdi bu seçimlerde, bütün bu seçimlerin olduğu döneme birlikte bakalım. Bakın, 2003-2025 dönemde Türkiye'nin bütçe açığının millî gelire oranı yüzde 2,6. Yani Maastricht kriteri yüzde 3. Türkiye'nin gördüğünüz gibi 23 yıllık ortalama bütçe açığının millî gelire oranı yüzde 3'ün altında, yüzde 2,6.

Cevdet Yılmaz ve Bakan Şimşek erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu

Yani dolayısıyla seçim var diye bir popülizm, bütçeyi kalıcı bir şekilde, yani dengeleri bozacak bir yaklaşım asla bugüne kadar hükümetlerimiz döneminde, AK Parti hükümetleri döneminde olmadı. Böyle bir yaklaşım olmadı.

Şimdi diyeceksiniz ki son 2-3 yılda bütçe dengeleri bir miktar bozulmuştu. Büyük oranda depremin etkisi var, değerli arkadaşlar. Büyük oranda. Tekrar söylüyorum. Şimdi dolayısıyla emeklilerimize ilişkin yapacağımız artışı da bununla ilişkilendirenler var. Bu da yanlış.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Borsada manipülasyona ağır yaptırım geliyor! Bakan Şimşek yeni kanunun ayrıntılarını açıkladı

Cumhurbaşkanımızla olan bütün diyaloglarda bugüne kadar seçimin 2028'den önce yapılacağına dair en ufak bir izlenim, bir intiba edinmedik ve ona göre de herhangi bir çaba içerisinde değiliz. Yani dolayısıyla bu konudaki spekülasyonlara da bence son vermek lazım. Geldiğimiz günden beri birçok konuda spekülasyon yapılıyor. Bu da onlardan bir tanesi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala