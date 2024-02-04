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    • Mehmet Özhaseki'den önemli açıklamalar: Deprem konutlarını 1 sene bitmeden teslim edeceğiz

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Mehmet Özhaseki, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TGRT'ye özel açıklamalarda bulundu. Özhakseki, "Şu anda başlayan, devam eden ve başlayacak 307 bin konut var. Büyük bir kısmının inşaatına başladık, inşallah 1 sene bitmeden tamamını bitirip hak sahiplerine dağıtacağız" dedi. Özhaseki ayrıca dere yataklarına, fay hatlarına ve sıvılaşma olan yerlere asla konut yapımına izin vermeyeceklerini söyledi.

    6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne 2 gün kala, Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla deprem konutlarının teslimi yapılıyor. Etkinlik nedeniyle kentte bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TGRT'ye özel açıklamalarda bulundu. 

    Mehmet Özhaseki'den önemli açıklamalar: Deprem konutlarını 1 sene bitmeden teslim edeceğiz

    "1 SENE SÜRMEDEN KONUTLARI HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ"

    Konut inşaatlarının devam ettiğini belirten Özhaseki, "Bilime inanıyoruz, onlar ne diyorsa onu yapıyoruz. Bundan 10 ay önce zemin etütlerini en doğru şekilde yaptığımız bu ortamlarda inşaatlarımıza başladık. Şu anda başlayan, devam eden ve başlayacak 307 bin konut var. Bakanlık olarak büyük bir kısmının inşaatına başladık. İnşallah 1 sene bitmeden tamamını bitirip hak sahiplerine dağıtırız. Derdimiz insanlarımızın yuvalarına kavuşmasıdır" dedi. 

    Mehmet Özhaseki'den önemli açıklamalar: Deprem konutlarını 1 sene bitmeden teslim edeceğiz

    "6 ŞUBAT'TAN BÜYÜK DERS ALDIK"

    Özhakseki açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Türkiye bir deprem ülkesi, herkes bu bilinçle hareket etsin. 4 kırmızı çizgi olarak sürekli söylüyorum; dere yataklarına, sıvılaşma olan yerlere, fay hatlarına inşaat yapılmasına müsaade etmiyoruz. Göz yuman belediyeye de ağır yaptırımlar getiriyoruz. Bunlardan büyük ders aldık. Bakın mesela TOKİ konutlarımız var burada. Allah'ın izniyle bunlar 7-8 şiddetindeki depremde bile hiçbir hasar almayacak. Köylerimize de çelik evler yapıyoruz, 9 şiddetine bile dayanabilecekler. 6 Şubat depremleri büyük bir acı ama büyük bir de ders oldu."

    Mehmet Özhaseki'den önemli açıklamalar: Deprem konutlarını 1 sene bitmeden teslim edeceğiz

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Mehmet ÖzhasekiÇevre Ve Şehircilik Bakanlığı
    Haberler > Gündem > Mehmet Özhaseki'den önemli açıklamalar: Deprem konutlarını 1 sene bitmeden teslim edeceğiz
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