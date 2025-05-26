CHP Genel Başkanı Özel, Fransız senatörleri kabul etti
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Fransız senatörlerle bir araya geldi.
CHP'nin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, Rhone Senatörü Bernard Fialaire, Moselle Senatörü Catherine Belrhiti, Paris Senatörü Agnes Evren ve Senato Müsteşarı Bernard Rullier'den oluşan Fransa senatosu heyetini, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.
Görüşmede Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci