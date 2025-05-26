Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP Genel Başkanı Özel, Fransız senatörleri kabul etti

CHP Genel Başkanı Özel, Fransız senatörleri kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Fransız senatörlerle bir araya geldi.

CHP'nin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, Rhone Senatörü Bernard Fialaire, Moselle Senatörü Catherine Belrhiti, Paris Senatörü Agnes Evren ve Senato Müsteşarı Bernard Rullier'den oluşan Fransa senatosu heyetini, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.

CHP Genel Başkanı Özel, Fransız senatörleri kabul etti - 1. Resim

Görüşmede Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Mersin'de hasat 2 hafta geç başladı! Karpuzun kilosu tarlada 25 TLOtobanda facia! Aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da 5'i belediyeye ait 11 tesise ceza yağdı! Çevre izinleri de yokmuş - Gündem5'i belediyeye ait 11 tesise ceza yağdıAnkara bu davaya kilitlenmişti: CHP'nin kurultay davasına erteleme - GündemCHP'nin kurultay davasına ertelemeEski Çatalca müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu bu kez de Özgür Özel'i tehdit etti: Sana tokadı ben atacağım - GündemBu kez de Özgür Özel'i tehdit ettiBakan Yerlikaya duyurdu! 22 bin 45 polisin ataması yapıldı - Gündem22 bin memur tek bir tuşla atandı!Pazarlıklar kızıştı! Hayvanlar tükenmeye mi başladı? Kurban pazarında dikkat çeken son durum - GündemPazarlıklar kızıştı, hisseler tükendi! Kurban telaşı artıyor100 milyon lira iddiası vardı! Şikayetini geri çeken Şükriye Aci'nin ne kadar aldığı belli oldu - Gündemİşte Şükriye Aci'nin Cihantimurlardan aldığı para
Sonraki Haber Yükleniyor...