CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 sanık, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında siyasi yasak da getirildi. Üç isim ise beraat etti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen ceza davasında karar çıktı.

Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş'e 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Hapis cezası alanlara siyasi yasak verildi.

3 İSİM BERAAT ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama beraat etti.

Mahkeme, hapis cezası verdiği sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53'üncü maddesinin uygulanmasına da hükmetti.

TCK 53. MADDE NEDİR?

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi, kasten işlediği bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm olan kişinin belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını düzenliyor. Kanunda güvenlik tedbiri olarak yer alan düzenleme, atama veya seçimle gelinen kamu görevlerini üstlenmeyi ve siyasi parti, dernek, vakıf, sendika, şirket veya kooperatiflerde yönetici ya da denetçi olmayı kapsıyor. Velayet, vesayet ve kayyımlığa ilişkin yetkiler ile kamu kurumunun iznine bağlı bazı mesleklerin bağımsız olarak yürütülmesi de madde kapsamında.

CHP kurultay davasında karar çıktı: Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak cezası verildi

Hak kısıtlamaları kural olarak mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesiyle uygulanıyor ve hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar sürüyor. Suç işlendiği sırada 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında maddenin birinci fıkrası uygulanmıyor. Hapis cezası ertelenen, cezası denetimli serbestlikle infaz edilen veya koşullu salıverilen hükümlülerin kendi çocukları ve diğer altsoyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri için de istisna bulunuyor.

Seçme ve seçilme hakları bakımından Anayasa Mahkemesi, 2015’te maddenin bu haklara ilişkin bazı hükümlerini ve “diğer siyasi hakları kullanmaktan” ibaresini iptal etti. Milletvekili seçilme yeterliliği ise Anayasa’nın 76. maddesindeki şartlara göre değerlendiriliyor. Bu madde, taksirli suçlar dışında toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar ile maddede sayılan suçlardan hüküm giyenler için seçilme engeli öngörüyor.

CHP kurultay davasında karar çıktı: Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak cezası verildi

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Bu ceza davası, Özgür Özel'in Kasım 2023'te Kemal Kılıçdaroğlu yerine CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayla ilgili “mutlak butlan” kararı verilen yargı sürecine ek olarak yürütülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na “mağdur”, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a “müşteki” sıfatıyla yer veriliyor.

CHP kurultay davasında karar çıktı: Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak cezası verildi

Sanıkların birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şunlar yer alıyor:

“4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları anlaşılmıştır.”

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala